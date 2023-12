Best House y las ventajas de una franquicia inmobiliaria

Iniciar un negocio inmobiliario, ya sea con experiencia previa en el sector o para quienes se aventuran por primera vez, requiere más que habilidades profesionales y esfuerzo personal. Aunque valiosos, estos aspectos, en el contexto de la inversión y creación de una agencia inmobiliaria, pueden no ser suficiente para garantizar un desarrollo exitoso. Es así que la elección de respaldarse desde el principio con una franquicia inmobiliaria resulta un factor determinante, ante las múltiples ventajas que ofrece al negocio. Best House, reconocido por sus divisiones Best House, Best Credit y Best Services, destaca como la franquicia más rentable en España, ofreciendo un respaldo sólido y condiciones inigualables para sus franquiciados.

Ventajas de una franquicia inmobiliaria Como franquiciado de Grupo Best se accede a un conjunto inigualable de ventajas desde el primer día. Bajo la representación de la firma de prestigio, el agente tiene el control total de la cartera desde el inicio, gestionando miles de propiedades en alquiler y venta provenientes de entidades bancarias y financieras, de fondos, de promotores y de clientes particulares. Además, se accede a un exclusivo sistema de captación, asegurando así la mayor cartera inmobiliaria en sus respectivas zonas.

En materia de publicidad, los franquiciados acceden a significativo volumen de leads a través de sus estrategias de publicidad gratuita o subvencionada de propiedades en más de 100 portales inmobiliarios destacados y miles de páginas web, impulsadas por estrategias de posicionamiento en buscadores y redes sociales. Incluso, se implementan tecnologías avanzadas en la agencia de la franquicia inmobiliaria, como un CRM inmobiliario, aplicaciones y sitios web corporativos y personalizados. Y es que Best House potencia la digitalización, no solo con recursos, sino también con formación en línea, tanto en estrategias digitales de venta, como en gestión inmobiliaria y financiera. Todo el equipo de la franquicia inmobiliaria puede beneficiarse de estas capacitaciones, que incluso alcanzan titulaciones universitarias prestigiosas y se adapta a diversas áreas del negocio.

El apoyo de Best House como franquicia inmobiliaria Con miras de potenciar su alcance en España como la franquicia inmobiliaria más conveniente de todo el territorio nacional, Grupo Best desarrolla nuevas propuestas que aseguren un sólido apoyo a sus franquiciados. Es así que resulta la única firma franquiciadora que respalda oficialmente, ante notario, las condiciones y prestaciones superiores que ofrece.

En el caso de la financiación, se accede a condiciones únicas para la adquisición de viviendas, con un alto índice de aprobación y constantes negociaciones que amplían las propuestas crediticias a los clientes.

Desde el primer día, los franquiciados cuentan con asistencia constante avalada por los 30 años de experiencia acumulada por el equipo de profesionales del Best House. Tanto en la selección y acondicionamiento del espacio, como en el soporte diario en áreas como marketing y finanzas, la franquicia inmobiliaria contará siempre con un respaldo integral en todas las aristas del negocio, para desarrollarse con plena solvencia y efectividad, destacándose en el sector inmobiliario de su zona.