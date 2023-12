La formación continua, clave para el éxito de managers y directores en el sector IT

En un sector tan dinámico y en constante evolución como el de las tecnologías de la información (IT), la formación continua emerge como un elemento crucial para los managers y directores. Por su papel clave en la gestión eficiente de personas dentro de las organizaciones, estos profesionales se enfrentan al desafío de liderar equipos eficazmente y tomar decisiones estratégicas en un ambiente marcado por la innovación y las nuevas tendencias.

"El aprendizaje continuo es indispensable en el sector IT para mantenerse al día y liderar con eficacia", afirma Juan Carlos Sánchez, director de AdelantTa, firma con más de 30 años de experiencia en el sector de Recursos Humanos y especializados en selección, formación, consultoría y externalización del departamento de recursos humanos para clientes de diversos sectores y tamaños.

Competencias clave para profesionales IT Para Sánchez, los líderes en IT deben poseer habilidades específicas para gestionar conflictos y solucionar problemas de manera ágil. "La gestión eficiente de equipos y la resolución rápida de problemas son fundamentales para el éxito en IT", explica. Además, es esencial tener capacidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita, para explicar conceptos técnicos complejos a distintos niveles de la organización.

Los conocimientos técnicos también son muy importantes en este tipo de perfiles, incluyendo áreas como inteligencia artificial, Power BI, analítica, programación y bases de datos. Las habilidades de organización, gestión del tiempo y pensamiento estratégico completan el perfil deseado para estos profesionales.

La formación como herramienta para el correcto desarrollo de managers y directores En este sentido, desde AdelantTa explican que sus programas formativos se adaptan perfectamente a las necesidades específicas de cada sector y perfil profesional. "Los programas que diseñamos desde AdelantTa están pensados para equipar a los profesionales IT con las herramientas necesarias para liderar en un entorno tecnológico en constante cambio", explica Vanesa Velasco, directora de operaciones de la firma.

Con un portafolio de más de 6.000 cursos impartidos por un equipo de más de 500 formadores, estos están disponibles en modalidad presencial, aula virtual o e-learning, cubriendo áreas como Soft Skills, Desarrollo Directivo y Coaching. Estas formaciones prácticas están diseñadas para adaptarse a las necesidades individuales de cada participante.

En conclusión, la formación continua es fundamental para que los managers y directores del sector IT estén a la vanguardia, impulsando la innovación y liderando equipos en un entorno tecnológico que no cesa de evolucionar.