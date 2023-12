La impresión UV DTF por metros que realiza DTF Barcelona

A la vanguardia de las últimas tecnologías, la impresión UV DTF por metros se ha posicionado en la industria como una solución innovadora para la personalización de productos con un toque distintivo. Se trata de un proceso mediante el cual se crean stickers o pegatinas de impacto visual significativo, en diseños y cantidad a demanda.

Promovida por la empresa DTF Barcelona, la técnica de UV DTF por metros permite imprimir adhesivos a medida con un alto agarre y máxima calidad, brindando versatilidad y precisión a la hora de dejar una marca en una amplia gama de objetos.

Qué es el UV DTF por metros La tecnología UV DTF por metros combina diversas metodologías de impresión para crear adhesivos llamativos y duraderos. El curado fotosensible con luz ultravioleta y el proceso direct to film, se fusionan en el acabado perfecto de stickers con color y visibilidad distintiva, listos para aplicar en el objeto a personalizar.

La impresión se realiza en tinta blanca, adicionando CMYK y barniz, aplicado directamente sobre el material. Estos componentes, expuestos a un proceso de secado con luz UV, potencian sus propiedades a través de una reacción química que genera una capa resistente. Como resultado, DTF Barcelona obtiene adhesivos de máxima durabilidad, que no solo pueden aplicarse en simples pasos sobre múltiples superficies, sino que además mantendrán su color y brillo a largo plazo.

Por otro lado, la ventaja de adquirir este producto por metro radica en la posibilidad de obtener la cantidad exacta necesaria para proyectos personalizados, ya sea a nivel individual o empresarial. En DTF Barcelona la premisa es la inmediatez y rapidez, por lo que desarrollan proyectos de UV DTF por metro, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.

Para qué sirve el UV DTF por metros El UV DTF por metros imprime pegatinas y stickers con diseños personalizados, que luego pueden transferirse a diversos elementos, desde tazas y cuadernos hasta botellas y elementos decorativos. Resulta una técnica ideal para la creación de regalos empresariales, artículos promocionales u objetos únicos, ya que los modelos se imprimen sobre un material adhesivo que facilita la transferencia de la tinta al objeto final con calidad visual.

El proceso de aplicación de UV DTF por metros es sencillo y se puede realizar en frío, eliminando la necesidad de equipamientos costosos o complejos de manipular. Durante esta transferencia se crea un film antiestático sobre cualquier superficie, que no presenta ningún residuo de adhesivo una vez quitado el transportador. Para eso, es importante que, después de aplicar la pegatina al soporte final, se esperen 24 horas para activar completamente el efecto del adhesivo.

De la mano de DTF Barcelona es más fácil dejar una marca personal o empresarial en los objetos. Su servicio de impresión UV DTF por metros ha redefinido la personalización, garantizando pegatinas resistentes y de alto impacto visual que convierten cualquier elemento en una pieza distintiva y atractiva.