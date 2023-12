Float Your Boat Ibiza permite conocer algunas de las mejores playas de Ibiza

Ibiza es considerada la perla del Mediterráneo no solo por su animada vida nocturna, sino también por sus playas de arena blanca y aguas turquesas que cautivan a todas las personas. Además, estas se pueden disfrutar siempre tanto por su clima cálido garantizado durante todo el verano como por sus temperaturas constantes el resto del año.

En este contexto, Float Your Boat Ibiza, una empresa especializada en ofrecer excursiones en barco para conocer la isla, pone a disposición toda la información necesaria sobre las mejores playas de Ibiza.

¿Cuáles son las mejores playas de Ibiza? Con más de 200 kilómetros de costa, Ibiza cuenta con una gran variedad de calas playas a las que pueden acudir los turistas. Sin embargo, unas pocas destacan por su belleza única, por eso Float Your Boat Ibiza enumera cinco de las playas más hermosas y populares de la isla.

En primer lugar, Sa Caleta es una de las playas de Ibiza más famosas por la tranquilidad que transmite a sus visitantes. Además, al estar rodeado de rocas, se pueden observar la flora y fauna marina, por lo que es una buena opción para quienes quieren disfrutar del buceo.

Por otro lado, otra sugerencia de la empresa es la playa de Punta Galera. Aunque esta no cuenta con arena, está rodeada de pendientes rocosas que atraen a una variedad de peces, lo cual la convierte en una opción ideal para actividades de inmersión. También es una de las playas nudistas más importantes de la isla.

En tercer lugar, el siguiente lugar recomendado es la playa de Portixol, que está rodeada de plantas y grandes rocas y es ideal para pasear.

Asimismo, la playa de Porroig, situada en la zona suroeste de la isla, es una de las playas más populares, ya que ofrece paisajes típicos isleños llenos de rocas, verdor y mar tranquilo. Además, se puede acceder en barco y es la elección perfecta para quienes buscan tranquilidad después de un día de playa.

Finalmente, la quinta sugerencia de Float Your Boat Ibiza es la Bahía de Canaret, situada al norte de la isla y rodeada de aguas tranquilas, garantiza un paisaje mágico, perfecto para grandes postales.

Conocer algunas playas de forma cómoda y sencilla Para conocer todo el entorno natural de las playas de Ibiza, una de las mejores opciones es contar con la empresa Float Your Boat, la cual ofrece viajes en barco los siete días de la semana. Estos viajes se realizan a bordo de un catamarán a motor de dos pisos y llevan a como su salida desde el puerto de San Antonio. Asimismo, las paradas se hacen en Cala Bassa y Cala Conta durante más de una hora.

En el recorrido, los pasajeros podrán disfrutar de hermosas vistas al mar, nadar en las aguas cristalinas que rodean la isla y realizar deportes acuáticos como remo o snorkel. Además, el viaje tiene una duración de 6 horas y garantiza una experiencia única para los amantes del sol y el mar con comida y bebida incluida.

Por otro lado, es importante destacar que Float Your Boat ofrece tarifas competitivas adaptadas a sus necesidades. Esto le ha permitido centrarse en convertirse en uno de los proveedores líderes de servicios de turismo marítimo en Ibiza.