Memorias de un anciano católico (II)

He procurado explicar brevemente en mi primer escrito las causas que han originado la caótica situación actual. Lo mismo que he relatado el aspecto negativo, tengo que referirme al aspecto positivo de lo que ha ocurrido a lo largo de mi delatada existencia. He conocido a sacerdotes y personas y no pocas, santas, maravillosas y en la actualidad a pesar de que solo se trasmiten por los medios de comunicación los datos negativos, también conozco a muchas personas santas y maravillosas, que no aparecen en los medios de comunicación pero que son los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Es la obra maravillosa que hace en las almas la devoción a la Santísima Viren, y que nos lleva a su Divino Hijo presente en la Divina Eucaristía. ¡Qué alegría, que gozo, que felicidad, que Paz había en aquel pobre establo y que también nosotros que creemos en EL también experimentamos! No hay lugar ni para el temor, ni el pesimismo, solo El nos basta para llenar nuestra vida de amor, esperanza y alegría. Estamos en Navidad y nuestra vida se llena de una Luz deslumbrante que nos ilumina y nos muestra el camino para alcanza la gloria eterna. ¡¡¡FELIZ Y SAN TA NAVIDAD!!!