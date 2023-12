​Democracia, mentiras, lenguaje, política y moral

Vivimos horas bajas en todo a lo que a la democracia se refiere en occidente. La insatisfacción generalizada de muchos ciudadanos con sus vidas cotidianas —colmadas de expectativas insatisfechas, competitividad, inseguridad laboral, incertidumbre, estrés y adaptaciones constantes a la tecnología y a las necesidades de las que nos hemos dotado para tener una vida mejor, dicen— conducen inevitablemente a buscar culpables de todo ello, y ¿quién mejor que los políticos y gobernantes? Al fin y al cabo, son los depositarios de nuestra confianza en que harán lo posible porque el entendimiento entre todos lleve a la tolerancia y a la prosperidad y, al menos hasta ahora, los arquitectos sociales que diseñaban las líneas maestras de nuestras vidas como ciudadanos.



Lo cierto, no obstante, es que nuestras sociedades están, según se mire, evolucionando o involucionando más rápido de lo que podemos asimilar, dando paso a importantes cambios en la convivencia, cada vez más escasa, y en la que la desilusión y la desesperanza van ganando terreno día a día, al igual que la agresividad en las relaciones sociales, desde las más cercanas a las ocasionales. Ante esto, los ciudadanos, como es natural, por miedo, tendemos al individualismo y a un cierto aislamiento: huimos de lo que nos disgusta, hacia adelante o hacia atrás.

Por otro lado, la pandemia de la COVID —cuyo origen, salvo el geográfico, aún no conocemos o no queremos conocer—, la crisis climática —de la que, al parecer, somos causantes los seres humanos por vivir en un planeta que, según nos dicen influyentes congéneres, estaría mucho mejor sin nuestra especie y sus actividades, tales como cultivar, criar ganado, almacenar agua, etc.—, las guerras clásicas, las de identidad, las hambrunas y los movimientos migratorios incontrolados han introducido con éxito en la mente de la mayoría de las personas un sentido de culpabilidad inconcreto, que, a grandes rasgos, desembocan en el autoritarismo —si tocas moqueta—, en el desánimo o la desesperación —si tienes conciencia plena— o, mayoritariamente, en una serie de comportamientos políticamente correctos, que nos apuntan con insistencia , como aliviadero, los medios de comunicación de masas, la mayor parte de los políticos y los comunicados de las discretas reuniones de magnates y organizaciones transnacionales no electas que nos apacientan.

En este maremágnum de estímulos contradictorios y avasallantes, la mayoría de españolitos corrientes reaccionan con el “que pase de mí este cáliz”. De tal modo que delegamos en quienes nos dicen lo que nos agrada (que no nos den disgustos, que bastante tenemos, y a pensar en la playa y las cañitas), que casi siempre son mentiras, necesariamente; pero no importa, lo esencial es que se nos diga que lo que se hace es lo que queremos, lo que hemos expresado en las urnas, que somos una mayoría social contraria al extremismo y al ostracismo de la verdad; es decir, que lo moral son la flexibilidad, la adaptación al contexto, la falta de principios, el oportunismo… —la amoralidad, en definitiva—, que nos llevarán a una democracia de atrezo; pero, qué más da; si parece democracia, es tolerable y, si sale mal, naturalmente, será culpa de los políticos.