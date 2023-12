Un partido político puede desaparecer en pocos años y en España ha habido varias situaciones como la de Podemos; incluso unas ideas políticas pueden quedar arrumbadas de cara a la opinión pública que ha constatado su inutilidad o su naturaleza manifiestamente disolvente y corrosiva, pero cuando esa llamada ingeniería social se ha apoderado de muchos sectores de la sociedad, su peligro es clamoroso y la dificultad de contrarrestarlas es enorme.



Y en eso, el triunfo de Iglesias ha sido amplio y con consecuencias que aún no se han evaluado suficientemente.

Se dirá que todo ha sido posible gracias a la estulticia y la escasez neuronal -en el plano político- de Sánchez. Y es verdad. Pero no es menos cierto que Iglesias tenía un programa, unos objetivos y que incluso fuera del Gobierno, y a pesar del rechazo electoral, los ha ido cumpliendo. Y ahí están aunque sin el ni ellas.

Un partido político puede desaparecer en pocos años y en España ha habido varias situaciones como la de Podemos; incluso unas ideas políticas pueden quedar arrumbadas de cara a la opinión pública que ha constatado su inutilidad o su naturaleza manifiestamente disolvente y corrosiva, pero cuando esa llamada ingeniería social se ha apoderado de muchos sectores de la sociedad, su peligro es clamoroso y la dificultad de contrarrestarlas es enorme.

Y en eso, el triunfo de Iglesias ha sido amplio y con consecuencias que aún no se han evaluado suficientemente.

Se dirá que todo ha sido posible gracias a la estulticia y la escasez neuronal -en el plano político- de Sánchez. Y es verdad. Pero no es menos cierto que Iglesias tenía un programa, unos objetivos y que incluso fuera del Gobierno, y a pesar del rechazo electoral, los ha ido cumpliendo. Y ahí están aunque sin el ni ellas.