Mis palabras son palomas mensajeras que cada día las echo a volar. Algunas llegan a donde les mando. Otras, no sé a dónde van. Aunque todas anidan en mi boca, ellas son hijas de la pasión. Muchas veces me arrepiento de haberles abierto la puerta. Pero, ¿Qué remedio tiene? Una vez están volando, ya no hay marcha atrás… Yo solo soy el portero, ¡menuda responsabilidad! Este trabajo es muy duro, ¿saben? Porque a veces se me escapan los pichones, o no salen las que son, o van a donde no les digo, o llegan tarde, o se pierden por el camino. Eso sí, algunas vuelven malheridas, Pero, yo les reparo las plumas con pegamento, las curo y les digo: ¡venga! No lo hagáis más y vuelta a empezar. En fin, ¿qué quieren que les diga? Muy a pesar mío, son pocas las que llevan el mensaje correcto en sus patas al destino deseado. Aunque, siempre hay algunas que se quedan en la jaula están enfermas, o porque están criando. Éstas, suelen darme mucho de qué hablar.