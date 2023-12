Espai Bucòlic en Can Font de Muntanya, un nuevo espacio gastronómico en la Costa Brava

Al hacer una visita turística en la Costa Brava, el ambiente y el entorno no es lo único agradable. Esto se debe a que espacios como Can Font de Muntanya, han desarrollado propuestas gastronómicas para disfrutar todos los días de la visita.

Ubicada en la población de Cruïlles, en el Baix Empordà, este lugar de hospedaje es conocido por sus acogedores espacios, experiencias naturales y ahora por la apertura de su nuevo centro gastronómico, Espai Bucòlic. Con ingredientes naturales, este restaurante ofrece los platos típicos de esta comunidad con una propuesta auténtica para disfrutar de la experiencia completa.

Espai Bucòlic: nuevo espacio gastronómico en la Costa Brava Desde el azul intenso de sus aguas, hasta los parques naturales, la Costa Brava es una zona constantemente visitada por nacionales y turistas.

Si bien, uno de los enfoques principales para hacer turismo es conectar con la naturaleza, ahora se puede disfrutar también de gastronomía de alta calidad que refleja la verdadera esencia de la provincia costera.

Espai Bucòlic es el espacio gastronómico desarrollado por Can Font de Muntanya, un lugar de hospedaje que se ha reinventado para ofrecer una experiencia culinaria única. Como cuentan con un huerto ecológico propio, el chef de este lugar realiza recetas con productos de proximidad que están en temporada.

Si bien, su creatividad en la restauración es uno de los elementos llamativos de este restaurante, estos conocen los sabores típicos y respetan esta cultura desarrollando platos con los gustos clásicos.

Espai Bucòlic también tiene una propuesta completamente vegana con sabores que se caracterizan por ser vivos y extraordinarios. De esta manera, logran satisfacerlos para ser más exigentes que visitan la Costa Brava.

Además de la opción de reserva para disfrutar en la visita, también ofrecen la posibilidad de regalar una cena en este espacio. Exclusivamente, para esta temporada navideña, tienen un menú ideal para celebrar en estas fechas.

Can Font de Muntanya: hospedaje en la Costa Brava Más que un lugar de reserva y hospedaje en la Costa Blanca, Can Font de Muntanya es un proyecto familiar que se ha desarrollado por más de 10 años.

En líneas generales, cuentan con siete habitaciones en dos residencias independientes. Allí se encuentra una zona de comedor, salones comunes, piscina y una gran extensión de terreno alrededor de las viviendas, donde los huéspedes pueden disfrutar al aire libre.

También disponen de cuadras de caballos y su característico huerto ecológico donde cosechan toda la comida que se consume en el restaurante.

El enfoque de Can Font de Muntanya es la desconexión de las actividades cotidianas, en un espacio cómodo donde se puede disfrutar de varios días libres, rodeados de la naturaleza característica de la Costa Blanca.

Aunado a las comodidades del hospedaje, en la costa también se pueden realizar experiencias como sendero en las montañas, enoturismo, disfrutar de la playa y actividades de relax.

Es así como la Costa Brava es un excelente lugar para disfrutar de unos días libres, probando la gastronomía típica del lugar.