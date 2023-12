¿Cómo el branded podcast puede beneficiar la imagen y el marketing de cualquier empresa?

El denominado branded podcast se ha convertido en una herramienta muy útil para las empresas pertenecientes a los más diversos sectores de la economía. Por ello, cada vez son más las que, en la actualidad, recurren a este formato basado en grabaciones de sonido provistas de contenido de marca. Les permite, entre otras cosas, mejorar su imagen y contribuir a una mayor difusión de su actividad. Además, les da la oportunidad de conectar directamente con sus clientes y usuarios, así como con el resto del público. Nuteco, la agencia fundada en Albacete que está especializada en diseño web y marketing digital, presta este servicio, indispensable para desarrollar con éxito su estrategia corporativa.

Sus múltiples beneficios son decisivos para que las compañías opten por la contratación de este recurso elaborado con una más que destacada calidad. Para empezar, su producción resulta más económica que otras opciones utilizadas hasta hace poco, como la grabación de vídeos corporativos y la contratación de publicidad.

Asimismo, esta nueva manera de presentar los negocios incrementa el índice de conversión. Es consecuencia directa de la credibilidad, la confianza y la cercanía en la que se traduce. Igualmente, el podcast de marca contribuye a potenciar la fidelidad de la clientela, al tiempo que marca la diferencia con respecto a la competencia.

Como resultado de su engagement, ayuda a la creación de una comunidad e incluso, a convertirse en un referente en un ámbito concreto. Pero estas no son sus únicas ventajas del podcast para empresas. Está considerado un modo muy interesante de hacer networking, mejorar el SEO, potenciar la interactuación, etc.

Nuteco web & marketing digital, especialista en branded podcast Nuteco web & marketing digital es una empresa creada en el año 2007 que tiene su sede en la calle Caba de Albacete (Castilla-La Mancha). Su equipo está formado por profesionales que suman varios años de experiencia en distintos ámbitos. Ese es el caso de los referidos al diseño, mantenimiento y desarrollo web, la comunicación, la consultoría web y la programación. Otra de sus especialidades es la puesta en marcha de estrategias de posicionamiento web o SEO y social media.

Entre los diferentes servicios que ofrece destaca especialmente el de creación de un podcast para negocios de 15/20 minutos de duración. Para ello, dispone tanto de instalaciones equipadas con los equipos necesarios como de locutores profesionales. El resultado son grabaciones que, fieles al branding de cada empresa, cuentan con visibilidad en plataformas como Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast, etc.

En definitiva, Nuteco es la firma que se erige como la aliada de aquellas compañías que desean innovar en su apuesta por la transformación digital. El branded podcast editado profesionalmente les permite dar a conocer su marca de una manera diferente, mientras disfrutan de todas sus ventajas. Supone un impulso decisivo a su estrategia de marketing. Si se quiere saber más sobre esta herramienta y cómo comenzar a diferenciarse de la competencia, se puede contactar con ellos sin compromiso.