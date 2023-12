Pueblos de Ibiza que se deben visitar, por Float Your Boat Ibiza

Ibiza es una de las islas que forman las Islas Baleares junto con Menorca, Mallorca y Formentera. Esta isla es conocida por sus playas de ensueño, las grandísimas fiestas y sus pintorescos pueblos. Las personas que visitan la isla deben adentrarse a conocer la esencia de Ibiza a través de los distintos pueblos, donde reina la tradición de una forma única.

Ibiza ofrece pueblos muy diversos y bonitos Ibiza cuenta con pueblos encantadores que capturan la esencia de la isla. Seguramente, uno de los pueblos más conocidos y de más renombre es Sant Anotni de Portmany. Ubicado en la costa oeste, fue uno de los puertos históricos de la isla, y todas aquellas personas que lo visitan pueden observar una bahía de aguas claras y pequeñas calas. Aun así, el máximo atractivo de esta parte de la isla es por la noche, ya que se puede disfrutar de una de las mejores puestas de sol.

Santa Gertrudis de Fruitera es un pueblo tranquilo con casitas blancas en el interior de Ibiza. Por ello, este pueblo es una opción ideal para aquellos visitantes que busquen dar un paseo tranquilo por la tarde y relajarse.

Otro de los pueblos más conocidos de Ibiza es Es Cubells, donde se puede encontrar una parroquia sobre un acantilado, desde donde se pueden ver algunas de las mejores calas de Ibiza.

El segundo municipio más visitado de la isla es Santa Eulària des Riu, una zona muy tranquila que cuenta con el único río de todas las islas Baleares. Las calas en este pueblo son muy bonitas y se puede gozar de mucha tranquilidad y paz.

¿Qué hacer en los pueblos de Ibiza? La principal atracción de la isla son sus maravillosas y espectaculares playas y calas. Bañarse en la playa o andar por las montañas y descubrir calas escondidas es un plan perfecto para hacer con amigos. Aun así, no solo las playas son un pasatiempo. Los pueblos de Ibiza ofrecen una amplia gama de actividades y atracciones. Todos los pueblos de la isla ofrecen una oferta gastronómica de lo más amplia y profesional, siendo la cocina mediterránea y sobre todo el pescado y el marisco la especialidad de la isla.

Asimismo, no hay que perder la oportunidad de explorar la arquitectura histórica de los pueblos, pudiendo visitar iglesias o callejones empedrados de siglos pasados.

