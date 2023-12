Las escamas de sal marina de Bras del Port son el ingrediente estrella estas Navidades

La Navidad es la época del año por excelencia para reunirse en torno a los fogones y celebrar estas fiestas con deliciosas preparaciones. Las escamas de sal marina son un ingrediente clave por muchas razones: potenciar el sabor de todo tipo de alimentos con un salado crujiente y delicado, además de decorar el plato y mejorar su aspecto con el objetivo de disfrutar al máximo de esta experiencia gourmet.

La firma Bras del Port es una productora de sal marina con una larga tradición, una salina centenaria ubicada en el emblemático Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, en la provincia de Alicante. Es la creadora de toda una gama de sales gourmet que no solo son de alta calidad, sino también sostenibles, gracias al uso de recursos naturales, como el agua del mar, y la energía del viento y el sol.

Sal en escamas, una aliada para las preparaciones navideñas Entre los aspectos que distinguen y resaltan a las escamas de sal en la cocina, se encuentran su versatilidad y su capacidad para potenciar el sabor de casi cualquier plato, incluyendo por supuesto las comidas de estas festividades tan especiales. Ya sea para carne a la parrilla, a la brasa o a la plancha, así como para patatas, salsas, verduras asadas, ensaladas y hasta postres, las escamas de sal aseguran un excelente maridaje.

En Navidad, la familia decide reunirse no solamente para el reencuentro, sino también para disfrutar de deliciosas comidas juntos. En este sentido, las escamas de sal pueden ser excelentes aliadas para la preparación de platos navideños clásicos o propuestas innovadoras como el tartar de bacalao, un carpaccio de pulpo con vinagreta de pimentón, ensalada de jamón de pato con granada o unas deliciosas tostas con cebolla caramelizada y queso de rulo de cabra, entre otras. Sin duda, propuestas para deleitar el paladar con ese toque especial que aportan las escamas de sal marina. Además de las escamas en su variedad natural, también es posible usar el condimento a base de escamas y carbón vegetal, una sal de un bonito e intenso color negro que aportará un contraste cromático ideal para una presentación digna de un restaurante.

Además, la sal en escamas se presenta en envases prácticos adaptados a las necesidades de cada consumidor. Se pueden encontrar envases en caja de cartón de 125 gramos y 250 gramos, una práctica tarrina de 200 gramos o envases especialmente orientados a hostelería. Todos ellos pueden ser un detalle para regalar a los seres queridos y sorprenderles con un obsequio selecto para los más cocinillas.

Ideas prácticas para sacar todo el partido a las escamas de sal Las escamas de sal también pueden usarse para dar un plus de sabor a las cenas en Navidad si se tienen en cuenta algunos tips como los siguientes. Por ejemplo, se pueden usar escamas de sal para la decoración de postres y dar un interesante matiz de sabores y potenciar el dulzor gracias al contraste dulce-salado.

Pero eso no es todo, las posibilidades son infinitas. Desde rematar brownies y coberturas de chocolate hasta dar un toque salado a mariscos y canapés, souflés, salsas... Las escamas de sal marina de Bras del Port son el aliado culinario ideal.

En resumen, la Navidad es el momento perfecto para lucirse en la cocina con la deliciosa, práctica y versátil opción de las escamas de sal y sorprender a los invitados. Y si alguien busca la máxima calidad, elaboradas al 100 % en España, Bras del Port es la elección perfecta.