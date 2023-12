Tendencias de diseño de interiores: colores de moda para 2024, por Decorán

Renovación de la decoración del hogar con colores frescos y modernos. A continuación, se exploran las tendencias más recientes de diseño de interiores para el 2024 con asesoramiento y sugerencias de profesionales A continuación, se exploran las tendencias más recientes de diseño de interiores para el 2024 con asesoramiento y sugerencias de pintores Madrid, pintores Madrid, se presentan ideas y recomendaciones acerca de los colores de pintura que influirán en la decoración interior de este año.

Para el 2024, los expertos en pintura han adoptado términos intrigantes como 'atrevido' y 'reconfortante' para definir las tendencias de color que marcarán pauta en el diseño de interiores. Estas palabras despiertan la curiosidad e invitan a explorar nuevas posibilidades para transformar los espacios:

Colores vivos y más saturados

Las paletas de colores para el 2024 revelan dos características distintivas: la intensificación de los tonos, que ganan en densidad, y el triunfo de la inspiración 'naturaleza'. Se aprecia el uso de colores texturizados, creando combinaciones que no son completamente uniformes.

Este año, los tonos neutros y pasteles ceden terreno, dando paso a colores más audaces y vibrantes. La decoración se ilumina con toques brillantes, creando un ambiente lleno de energía y vitalidad.

Colores que citan a la naturaleza

En la búsqueda del 'confort', embarcarse en la naturaleza va ganando fuerza en el sector de la pintura y decoración durante varias temporadas. La necesidad de serenidad se manifiesta a través de colores que evocan lo natural: tonos orgánicos, terrosos, minerales y vegetales que están en el punto de mira de la moda actual.

Las paletas de colores para el 2024 reflejan esta aspiración a la autenticidad y sencillez, abrazando no solo los tonos más oscuros sino también una variedad de colores que rinden homenaje a la belleza de la naturaleza.

Colores terrosos

Siguiendo la tendencia marcada por el color del año, los tonos terrosos continuarán siendo protagonistas destacados en las paletas de colores para el 2024.

Los marrones, ya sea en tonos sólidos o combinados con patrones, despliegan su versatilidad en diversas formas en la decoración actual. Estos tonos terrosos, que varían en densidad, aportan calidez y sofisticación a los espacios.

Particularmente, la combinación de marrones con tonos oxidados sigue siendo una elección destacada que mantiene su vigencia en el 2024.

Por otro lado, el terracota continúa siendo un color destacado que se mantiene firme en las tendencias. Evocando los tonos cálidos y alegres de la naturaleza, este color versátil está disponible en una amplia gama de matices y densidades, cumpliendo con todos los requisitos de la moda actual.

Desde versiones ocres más intensas hasta tonos rosados más suaves, el terracota aporta fuerza y suavidad a la decoración, adaptándose a diversos estilos y preferencias. Ya sea utilizado en paredes o para resaltar la madera en la decoración interior, este tono se integra perfectamente en los ambientes contemporáneos.

Además de su atractivo estético, el terracota también ofrece la ventaja de ser un color confortable durante todo el año. Tanto en invierno como en verano, este tono evoca sensaciones acogedoras que calientan los días fríos o traen a la mente el espíritu veraniego, según la temporada.

Verde

La presencia del verde no es realmente una sorpresa, dado el éxito de este color en las últimas temporadas, nunca deja de sorprender por la riqueza de matices que ofrece. Dentro de la multitud de variaciones posibles de los verdes, hay ciertos tonos que destacan en 2024, entre ellos, el verde caqui.

El verde caqui, con sus connotaciones vintage, está efectivamente muy en sintonía con las tendencias generales de decoración. Las curvas del diseño contemporáneo se benefician de este color elegante, relajante y profundo.

El verde caqui, que tiende más o menos al amarillo, es una verdadera paleta en sí misma. Incluso logra salir de su imagen de "camuflaje" y, a veces, hacerse luminosa tendiendo al bronce. Combinado con madera, el caqui revela un ambiente cálido.

Aunque este año se nota especialmente en versiones densas y apagadas, el verde también adopta tonos mucho más suaves en las últimas colecciones, sobre todo con la piedra arenisca, que sigue estando muy de moda.

El azul en muchas variaciones

El azul nunca pasa de moda. También tiene muchos matices y es un tono imprescindible cada año. Los tonos de azules que se inclinan hacia el verde ocupan un lugar especial en las tendencias de decoración y los pintores profesionales lo han convertido en su color favorito para el próximo año.

El azul estará muy presente en las decoraciones de 2024, y a menudo, en ambientes que ofrecen varias tonalidades, desde el azul claro hasta el medianoche, desde el brillante hasta el ahumado.

En cuanto a la decoración nórdica, si bien este año apuesta por los marrones, grises o verdes apagados, todavía deja espacio para el azul, pero generalmente en toques más o menos discretos.

En este panorama de los colores protagonistas para el 2024, lo importante para estar en tendencia no son solo los colores en sí, sino también las tonalidades en las que se utilizan cada año y sus combinaciones.

Sabiendo que el color influye profundamente en el estado de ánimo, hay que tener en cuenta que lo importante es optar por aquellos que gusten y en los que sentirse cómodo.

Inspirarse, pero sobre todo evaluar sus necesidades y su estilo de vida para descubrir poco a poco los elementos que harán que su hogar sea cómodo y agradable.