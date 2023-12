Las ventajas del Disaster Recovery, de la mano de ICS

ICS, una de las empresas líderes en servicios de tecnología, continúa consolidándose como un referente en el mercado gracias a su enfoque pionero en Disaster Recovery. Con una trayectoria ejemplar y alianzas estratégicas con fabricantes de renombre, ICS se posiciona como el socio tecnológico por excelencia para aquellas empresas que buscan soluciones avanzadas y una tranquilidad inquebrantable.

Disaster Recovery: pilar fundamental para la continuidad empresarial En el entorno empresarial actual, la protección de datos y la capacidad de recuperación son esenciales y de esto precisamente es de lo que trata el Disaster Recovery o Recuperación de Desastres. Esta es una disciplina crucial que hace referencia al conjunto de estrategias y procesos diseñados para restablecer rápidamente las operaciones normales de una organización después de un evento catastrófico o un incidente que afecta significativamente sus sistemas y datos.

El objetivo fundamental del Disaster Recovery es minimizar el tiempo de inactividad y asegurar la continuidad del negocio. De esta forma, permite a las empresas recuperarse de manera eficiente ante situaciones imprevistas como ciberataques, fallos de hardware, desastres naturales u otros eventos que puedan interrumpir la funcionalidad empresarial.

Asimismo, ICS destaca especialmente en este campo, ofreciendo soluciones de Disaster Recovery, que van más allá de la mera recuperación de datos. Esta compañía, con más de 15 años de experiencia especializada en infraestructura y seguridad, se enfoca en el modelo Cloud. Este cuenta con su propia nube, posee conexión directa con las principales cloud públicas y abarca desde servicios de backup gestionados hasta la implementación de infraestructuras de contingencia. Así, garantiza la continuidad del negocio, incluso en situaciones críticas.

ICS Cloud: innovación y control en un solo lugar Dentro de la propuesta de ICS destaca su plataforma ICS Cloud, una solución integral que aborda diversas necesidades empresariales. Esta plataforma no solo se centra en Disaster Recovery, sino que también ofrece servicios como housing y hosting de máquinas virtuales en entornos IBM Power (LPARs) y Windows/Linux. Como parte de su servicio de infraestructura como Servicio (IaaS), ICS Cloud proporciona a las empresas un control total sobre sus datos críticos.

Con una interfaz intuitiva y capacidades de gestión avanzadas, esta plataforma única ofrece un abanico completo de servicios para garantizar la seguridad y disponibilidad de la información.

Además de su liderazgo en Disaster Recovery, ICS demuestra un compromiso integral con la seguridad y la eficiencia operativa. Además, la empresa se especializa en la gestión eficaz del puesto de trabajo y ofrece servicios de escritorios virtuales, seguridad del puesto de trabajo, Endpoint Detection and Response, y servicios gestionados.

Por otro lado, ICS entiende que la protección de datos es un eslabón en la cadena de la seguridad empresarial y trabaja incansablemente para proporcionar soluciones que abarquen todos los aspectos críticos de la tecnología empresarial.

En conclusión, ICS no solo lidera en Disaster Recovery, sino que también se posiciona como un socio estratégico en toda la gama de servicios tecnológicos. Con su compromiso inquebrantable con la innovación y la seguridad, ICS continúa marcando la pauta en un mercado donde la confianza y la excelencia son fundamentales.