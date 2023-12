66 Garage; Garantía de calidad en la importación de coches exóticos

El sueño de muchos entusiastas del mundo de los motores es comprar un coche exótico de segunda mano, con características que lo hagan único. El concesionario 66 Garage responde a estas expectativas al atender a sus clientes interesados en saber cómo importar vehículos exóticos, con posibilidad de traer varios modelos de segunda mano, tanto americanos del estilo deportivo “muscle car”, como japoneses y europeos. Desde su sede física en Madrid, la compañía atiende el mercado nacional mediante un proceso ágil, para entregar coches en perfectas condiciones, con un año de garantía.

Transparencia ante todo Desde que fundó la empresa hace 4 años, el CEO de 66 Garage, Pablo Tenorio, se fijó el propósito de generar la suficiente confianza como para que los clientes puedan pedir un vehículo “a la carta” y lograr ese anhelo. Esto se ha logrado al ejecutar una gestión apegada a la ética. “Nos queremos diferenciar de toda la competencia por nuestra transparencia y atención al cliente, cosa que falla muchísimo en este sector en nuestro país. No engañamos a la gente, no vendemos coches con problemas ocultos, vicios, manipulaciones o problemas burocráticos”, comenta Tenorio.

Al ingresar a la página de 66 Garage, los interesados en comprar un coche importado exótico, tienen la oportunidad de comunicarse vía email con el equipo de asesores y especificar las características del vehículo que busca. Con esta información, Pablo y su equipo mostrarán al cliente lo que pueden importar con fotos, vídeos e informes de peritaje que avalan el perfecto estado del automotor. Cuando el cliente decide comprar alguna de las propuestas, entre las que destacan el Chevy Camaro, Dodge Challenger y Ford Mustang, deberá hacer un avance del dinero para que la empresa pueda traer el coche a España.

En este sentido, el CEO de 66 Garage destaca que el mecanismo de compra demuestra que la compañía solo cobra por su trabajo de gestión ante empresas internacionales y no por haber comprado un coche para traerlo y ofrecerlo en venta durante varios meses. La operación de compra se realiza con proveedores plenamente confiables, que por lo general son las propias casas oficiales. Todos los coches que tramita la empresa cuentan con su historial completo y tienen kilometraje certificado.

Experiencia premium Para ofrecer a su clientela una atención de primera, el concesionario cuenta con taller propio para que todos los coches que gestiona sean entregados totalmente revisados. Igualmente, el cliente puede solicitar una visita virtual al coche y la entrega del mismo en su domicilio. Otra ventaja de importar vehículos exóticos con 66 Garage es la posibilidad de obtener financiación, aportando una cantidad inicial para que la empresa calcule las mensualidades pendientes.

Modelos clásicos y modernos pueden ser restaurados o personalizados por los expertos de esta compañía que entrega coches homologados, matriculados, totalmente listos para disfrutar. Además, la compañía organiza eventos, alquila vehículos y ofrece muchos servicios más para que cada uno de sus clientes tenga su coche soñado.