El gran propósito para este 2024, estudiar másteres online

Con más de 25 años de trayectoria, EUDE Business School se ha posicionado como una de las escuelas de formación postgrado internacional más destacadas de España y que se mantiene a la vanguardia en el sector educativo, por la altísima calidad de sus programas formativos. Si hay algo que caracteriza a esta institución es su profundo compromiso con una educación sin barreras, actualizada y en sintonía con los avances actuales. En esta entrevista exclusiva se explican detalles importantes sobre sus másteres online y las ventajas que los estudiantes disfrutan al realizar estudios online en EUDE Business School.

Actualmente, existen muchos cursos y formaciones online gratuitas, y hay mucho acceso a información por Internet. ¿Con toda esta accesibilidad a la información, por qué estudiar un máster en EUDE Business School?

En EUDE Business School contamos con más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Nuestros docentes son profesionales en activo con amplia experiencia en su área y que imparten sus clases basadas en casos reales y prácticos.

Contamos con una oferta formativa adaptada a las demandas del mercado, con más de 50 programas formativos dentro de las áreas verticales de una empresa: MBA, marketing, marketing digital, recursos humanos, comercio internacional, finanzas, medio ambiente, etc.

Cada año confían en nosotros más de 10.000 alumnos de distintas partes del mundo. Somos una escuela Internacional fruto de los acuerdos internacionales que mantenemos con instituciones y universidades, especialmente en Latinoamérica, destacando alianzas como la que mantenemos desde hace años con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) en Ecuador o los más de 100 convenios que mantenemos con empresas de Colombia.

Además de contar con la Universidad EUDE México, que nos permite brindar a nuestros alumnos una doble titulación, oficial y propia.

Esta institución presenta programas en modalidad presencial y online. ¿Son distintos los requisitos y la forma de evaluación?

Los requisitos para poder acceder a la formación online o presencial son los mismos. Pero el modelo online sí presenta diferencias a la hora de recibir la formación frente a la modalidad presencial.

EUDE cuenta con un moderno campus virtual en el que el alumno online podrá tener acceso a los módulos formativos de su máster, a una plataforma de idiomas y a una biblioteca online con más de 2.000 referencias. Además de clases en vivo, recursos de masterclass con expertos y chat con su tutor.

El alumno presencial tiene una evaluación más continuada, ya que se evalúa su participación en las clases, los trabajos semanales y el examen final de cada módulo dentro de su formación en el máster. Además de la realización de su proyecto fin de máster, el cual es presentado y evaluado por un tribunal al finalizar el programa.

¿De qué forma integra EUDE Business School la tecnología y la digitalización en sus programas en modalidad online?

EUDE Business School apuesta por la innovación dentro de su plataforma online, brindando cada año mejores materiales, mejores clases en vivo y mejores masterclass, además de implementar nueva tecnología a la vanguardia del mercado. Este año, hemos desarrollado junto a IBM y gracias a la IA generativa, la herramienta EDU, un cotutor virtual que supone un antes y después para la formación online.

Se trata de una solución que ofrece soporte en tiempo real tanto a estudiantes como a tutores. Su función principal es proporcionar respuestas inmediatas a dudas académico-administrativas, así como a cuestiones logísticas relacionadas con fechas de entrega, exámenes o recuperación de suspensos.

¿Es posible realizar un máster en forma online y presencial a la vez?

Sí, EUDE abre la posibilidad a sus alumnos de cursar un máster presencial y online en el mismo momento. La flexibilidad de ambas modalidades permite que el alumno pueda recibir sus clases de forma presencial y a su vez, seguir el programa online. Las clases presenciales suelen desarrollarse 2 días a la semana, por lo que el resto de días el alumno puede conectarse de forma online y seguir las clases en vivo, ver las masterclass y el resto del material complementario.

De esta forma, puede vivir y conocer la experiencia EUDE completa, enriquecerse tanto del Networking que supone la formación presencial, conociendo empresas, acudiendo a seminarios con profesionales de empresas internacionales; como el Networking online, pudiendo conocer a muchos compañeros y profesionales de distintos lugares del mundo.

Además, puede de obtener a la vez dos titulaciones, lo que le permite ser un profesional altamente cualificado de una manera más rápida.

¿Los másteres de EUDE Business School están enfocados en atender la demanda de habilidades especializadas del mercado?

EUDE Business School diseña sus programas de máster con el objetivo de proporcionar a los estudiantes habilidades especializadas y conocimientos relevantes para las demandas del mercado laboral en sus respectivas disciplinas.

En un mundo en constante evolución digital y un sector empresarial cada vez más innovador, ¿cómo se asegura EUDE Business School de proveer una formación actualizada?

Contando con docentes que son directivos y profesionales en activo, que están al tanto de las nuevas tecnologías, herramientas y conocimientos disponibles en el mercado y que, a través de sus clases, se lo transmiten y acercan todas estás tendencias a los estudiantes.

Además, el equipo académico de EUDE actualiza cada año los contenidos de los programas para garantizar que la formación cuente con los últimos datos, herramientas, etc.

¿Cuál es el valor diferencial de EUDE Business School frente a otras instituciones de formación?

Enfoque Práctico: EUDE Business School tiende a destacar por su enfoque práctico en la enseñanza, buscando proporcionar a los estudiantes habilidades y conocimientos aplicables directamente en el ámbito laboral.

Metodología Online y Presencial: Ofrece programas tanto en modalidad online como presencial, lo que permite a los estudiantes elegir el formato que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias.

Red Internacional: EUDE Business School destaca su red internacional de colaboradores y profesionales, lo que puede ofrecer oportunidades de networking y exposición a perspectivas globales.

Alianzas Empresariales: La escuela ha establecido colaboraciones con empresas y organizaciones, lo que podría traducirse en oportunidades para los estudiantes, como programas de prácticas, conferencias de expertos y proyectos empresariales.

Flexibilidad y Adaptabilidad: Algunos programas de EUDE Business School se centran en la flexibilidad y la adaptabilidad a las necesidades cambiantes del entorno empresarial, lo que podría ser beneficioso para aquellos que buscan una formación dinámica.

Énfasis en el Emprendimiento: La escuela ha mostrado interés en fomentar el espíritu emprendedor entre sus estudiantes, ofreciendo programas y recursos que pueden ser útiles para aquellos que deseen iniciar sus propios negocios.

A los interesados en cursar un máster, ¿cuándo inician los programas de formación para el 2024?

Los programas presenciales inician en los meses de marzo, junio y octubre. Los programas online son más flexibles e inician convocatoria cada 15 días, lo que facilita el acceso a la formación online eliminando las barreras espacio-temporales.

Invertir en educación es una apuesta por el futuro, por el crecimiento personal y profesional y por la mejora de la competitividad individual. En este contexto, estudiar en EUDE Business School no solo representa una excelente oportunidad de prepararse, sino de recibir una formación ideal para el mercado actual en cualquier sector, con las magníficas comodidades con sus programas online.