Apertura del turismo rural Can Font de Muntanya

Para quienes quieren visitar la población de Cruïlles para hacer turismo rural, Can Font de Muntanya ofrece una gran variedad de actividades para recorrer y disfrutar de la naturaleza.

Es una realidad que el modo de hacer turismo ha cambiado, esto se debe a que las personas prefieren las experiencias directas con la cultura y cotidianidad del lugar, más que una visita grupal con guías.

Con su principal enfoque en el desarrollo sostenible, Can Font de Muntanya ofrece turismo al aire libre, expediciones e incluso talleres en el huerto y bodegas locales.

Hacer turismo rural con Can Font de Muntanya En medio del macizo de las Gavarres se encuentra Can Font de Muntanya, un espacio de hospedaje familiar que dispone de lugares íntimos para pasar unos días de desconexión. Además de sus zonas para el descanso y la relajación, disponen de una amplia selección de actividades enfocadas en el turismo rural.

Dependiendo de los gustos de cada grupo, en Can Font de Muntanya ofrecen opciones en la naturaleza, deportes al aire libre, botánica y relax en interiores.

Para conocer los rincones del paisaje forestal, el trekking por las Gavarres es una excelente alternativa, porque además de caminar entre alcornoques, encinas y pinos, se puede llegar a diferentes miradores para tener una perspectiva completa de todo el lugar.

Para quienes prefieren el ciclismo, las rutas BTT personalizadas se adaptan al nivel de cada grupo y así pueden recorrer zonas culturales y naturales en dos ruedas. A esta lista de actividades se agregan las excursiones hípicas, en las que Can Font de Muntanya pone a disposición caballos y yeguas que están familiarizados con el entorno y con los guías, de manera que el viaje es seguro para grupos de todas las edades.

Turismo y comodidad en Can Font de Muntanya Aunque las actividades más conocidas de Can Font de Muntanya son las de deporte al aire libre, este espacio también ofrece observación astronómica nocturna, eco picnic silvestre, así como un taller de horticultura en su huerto y un curso de enología para los amantes del vino.

Con todo esto, Can Font de Muntanya proporciona diferentes experiencias para disfrutar en un viaje en familia, pareja o con un grupo de amigos.

Una de las características más llamativas del lugar es que es una zona de hospedaje privada formada por dos viviendas independientes. En su servicio incluyen amplias habitaciones, salones comunes, piscina, varias zonas de comedor y confort para disfrutar de la naturaleza y de la comodidad al máximo. A esto se le agrega un servicio gastronómico exclusivo en la costa, en el que ofrecen diferentes platillos con productos de proximidad, cosechados en sus mismas tierras.

De manera que Can Font de Muntanya es un excelente lugar para hacer turismo rural y disfrutar de unos días de desconexión en cualquier época del año.