Localizador GPS para proteger el coche, la moto, el equipaje o a los seres queridos y mascotas

Madrid, diciembre de 2023.- PAJ GPS, compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización, ofrece originales ideas para regalar estas navidades: un localizador GPS que, según las necesidades, puede servir para localizar al perro si se pierde; a avisar si están robando el coche a una persona o a localizar su equipaje en caso de extravío.

Además, hasta el 26 de diciembre se pueden obtener estos localizadores con unos precios muy interesantes: al suscribirse en el enlace se entra en un sorteo para obtener descuentos de entre el 10 y el 50 % sobre el precio.

Distintos localizadores: varias ideas de regalo Pet Finder 4G, el dispositivo para encontrar a un perro Pet Finder es un dispositivo pequeño y ligero que se coloca en el collar de la mascota y que utiliza la tecnología GPS para rastrear su ubicación en tiempo real. Esto significa que es posible saber dónde está el perro en cualquier momento. El aparato viene provisto de un enganche que permite fijarlo al collar de forma rápida y sencilla. Cuenta con una señal acústica para llamar a perro a larga distancia y emite un aviso cuando la mascota sale de un perímetro delimitado. Pet Finder cuesta 49,99 €.

¿Quién está moviendo el coche sin permiso? Otro regalo muy práctico para proteger el coche es USB GPS FINDER 4G, un localizador apto para todo tipo de vehículos que dispongan de una toma de mechero. Tiene un precio de 49,99 €.

Este aparato es, además, un puerto USB, lo que permite cargar dispositivos mientras se conduce. Funciona con tecnología 4G en más de 100 países, avisa si se traspasa una zona determinada y cuenta con botón SOS.

Otra alternativa para no tener que cargar la batería es Vehicle Finder 4G 1.0, que va conectado a la batería el coche y no necesita recargarse. Se puede esconder fácilmente y los ladrones no podrán detectarlo. Su precio: 99,99 €

Easy Finder 4G para equipajes; siempre se puede saber dónde está la maleta Siempre que alguien mueva las maletas se recibirá una alerta y se podrá saber su ubicación. Easy Finder 4G es el dispositivo ideal para viajeros y aventureros, este dispositivo conoce mejor que las compañías aéreas dónde ha ido a parar el equipaje. Este aparato, además, permite hacer un historial de rutas y viajes. Su precio: 49,99 €

Vehicle Finder 4G 2.0, el mejor seguro de robos para la moto Vehicle Finder 4G 2.0 se conecta a la batería de la moto y, convenientemente escondido para que no lo detecten los cacos, localizará la moto al instante en el caso de que esta sea sustraída para saber dónde se encuentra. Además, este aparato avisa con una alerta si alguien mueve la moto. Vehicle Finder 4G cuesta 99,99 €.

Localizadores GPS para proteger a las personas Los localizadores GPS también son muy útiles para tener localizadas a las personas: a los hijos, especialmente si se van de excursión o son aventureros o a personas mayores con demencia o Alzheimer que corran el riesgo de desorientarse o extraviarse. Easy Finder 4G cumple a la perfección esta tarea. Su precio es de 49,99 €.

Acerca de PAJ GPS PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.