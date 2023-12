Dietaryplus enumera las dietas más populares actualmente

Según la OMS, más de 1.900 millones de personas mayores de 18 años tienen sobrepeso. Esta cifra abarca casi el 10 % de la población mundial. A su vez, representa un grupo de individuos en riesgo de padecer de hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias y cáncer. Por esta razón, el discurso de las autoridades médicas promueve la comida balanceada y el peso saludable.

En la actualidad, existen diversas dietas que prometen ayudar a perder peso, mejorar la salud y alcanzar un estilo de vida más equilibrado. No obstante, se recomienda acudir a un especialista que indique el régimen alimenticio apropiado para cada persona. En este sentido, el centro Dietaryplus ofrece el Método Redox, una alternativa más segura y eficaz a las dietas convencionales, creada por nutricionista Zaragoza.

Las dietas más populares en la actualidad para adelgazar En el mundo de la salud y el fitness existen numerosas dietas para bajar de peso, entre las más populares destaca la dieta mediterránea. Esta se basa en el consumo de alimentos frescos y no procesados, como frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva y nueces, lo cual disminuye la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y aumentar de peso.

Por su parte, la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) se ha diseñado para controlar la presión arterial alta. Consiste en una ingesta equilibrada de nutrientes y alimentos bajos en grasa. Asimismo, la dieta mindfulness, también conocida como “mindful eating”, se centra en prestar atención plena a los alimentos y a los sentimientos asociados con ella, lo que ayuda a evitar comer en exceso y a desarrollar una relación más saludable con la comida.

Por último, las personas suelen seguir el ayuno intermitente. Se trata de una estrategia que alterna períodos de ayuno y alimentación, reduciendo la ingesta calórica. Hay diferentes métodos de ayuno intermitente, siendo el más común el método 16/8, el cual consiste en 16 horas de ayuno con una ventana de alimentación de 8 horas.

Una nueva alternativa para adelgazar Entre las nuevas opciones para adelgazar de forma efectiva resalta el Método Redox. Se trata de una dieta con enfoque antiinflamatorio que busca reducir el estrés oxidativo y fomentar una microbiota intestinal saludable. Dicha alternativa fue creada por un nutricionista Zaragoza de Dietaryplus.

Al tener una microbiota reducida o poco sana, las personas presentan mayor acumulación de grasa. Además, el estrés oxidativo se ha relacionado con una variedad de enfermedades. Por esta razón, el Método Redox, no solo funciona para alcanzar un peso ideal, sino también para mantener una buena salud. Este tipo de dietas es efectivo, ya que a diferencia de otros regímenes alimenticios, se basa en el cuidado desde un nivel celular y en recuperar el equilibrio del cuerpo.

