Seguridad del hogar 2024: 6 de cada 10 españoles teme que su hogar sufra un asalto, robo u okupación en el próximo año, según ADT

Mientras que el 58% considera que la videovigilancia remota le otorga mucha más confianza para evitar un robo, el 27% confía en el trabajo de la CRA para alertarle sobre posibles peligros e intrusiones. El 23% se propone hacer un mayor uso de los dispositivos inteligentes de seguridad para cuidar del confort del hogar y el 23% planea instalar al menos un dispositivo inteligente nuevo en este 2024 Con la llegada del fin de año, surgen también los balances. Y la seguridad del hogar se ha convertido en un aspecto clave para los propietarios. Y es que ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, ha consultado a los españoles sobre las preocupaciones en torno a la seguridad para este 2024: el 62% teme que su hogar sufra un asalto, robo u okupación, ya sea en su residencia habitual como en las segundas residencias.

Por su parte, 3 de cada 10 españoles (27%) ha explicado que entre sus principales temores se encuentran las situaciones de riesgo como incendios, averías o inundaciones; además del temor de no saber lo que ocurre dentro de la residencia cuando el propietario no se encuentra en ella.

En el caso de la funcionalidad de las alarmas que ayudarán a evitar las situaciones de riesgo, 6 de cada 10 considera que la videovigilancia remota para poder visualizar en tiempo real las imágenes de su hogar y recibir alertas en caso de que se detecte movimiento es la más valorada. En segundo lugar, está la asistencia de la Central Receptora de Alarmas (CRA) con su vigilancia y verificación de las notificaciones de alerta y el aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o servicios de emergencia. Así como, el 12% considera que el control total del hogar a través de una app con funcionalidades para gestionar la seguridad del hogar o los dispositivos inteligentes conectados, es una de las funciones más ponderadas. La app gana cada vez más adeptos en la seguridad del hogar, al permitir gestionar el confort y protección en su totalidad en cualquier momento y lugar desde del dispositivo móvil.

El impacto del Hogar Digital en el 2024

La seguridad del hogar no escapa a la innovación tecnológica y este 2024, el concepto de hogar digital adquiere una nueva importancia, fusionando el confort con las tecnologías más avanzadas. Según datos del informe de ADT, el 23% de los españoles planea instalar al menos un dispositivo inteligente en el próximo 2024, mientras que otro tanto (23%) hará un mayor uso de los dispositivos inteligentes que ya posee para su propia seguridad y el confort de su hogar (termostatos, enchufes smart, etc.).

El 15% afirmó que se enfocará en la ciberseguridad para los dispositivos del hogar a fin de evitar posibles ciberataques; y otro 15% planea adoptar nuevas medidas de seguridad a través de los dispositivos inteligentes (mirilla inteligente, videovigilancia desde la app o Android Car para armar y desarmar la alarma desde el coche).

¿Qué áreas de la residencia deberían contar con una mayor seguridad en este 2024?

A medida que los dispositivos inteligentes ganan terreno en la cotidianeidad de los españoles, surge también la necesidad de abordar las posibles vulnerabilidades dentro de cada hogar, para garantizar no sólo la comodidad sino también, la seguridad. En este aspecto, 1/3 de los españoles (35%) considera que las zonas de acceso a la casa, como jardines, terrazas o patios de vecinos, son los espacios en los que se debería reforzar la seguridad en este 2024. Por otro lado, 3 de cada 10 consideran que son los espacios comunes como el portal, el garaje o la zona de trasteros, aquellos que deberán contar con seguridad extra.

Resta un 27% que considera que las zonas que comunican con el exterior, como ventanas, balcones y puertas de entrada, son las áreas que deberían contar con una mayor seguridad.

Consejos de seguridad 2024

Con la llegada de un nuevo año, ADT acerca los consejos de seguridad más útiles para afrontar un 2024 con la mayor tranquilidad:

Establecer una rutina y programar escenarios automáticos. Para que el hogar funcione, la organización es vital. Y al igual que se crean rutinas, también se pueden implementar hábitos de seguridad que se ajusten al día a día de una familia, como por ejemplo: Conectar la alarma al salir de casa. Esto puede realizarse manualmente o también, a través de la app ADT Smart Security. También, se puede programar el armado automático cuando el último familiar salga del hogar. Desactivación automática al llegar a casa a través del Bluetooth. A través del dispositivo móvil y el panel de alarma, el usuario podrá desarmar el sistema sin contacto alguno al llegar a casa. Programar reglas para el encendido y apagado de luces, así como también la apertura y cierre de persianas, para contribuir con el ahorro energético y también estar tranquilo de que el hogar queda asegurado. Iluminación exterior. Para completar la efectividad del sistema de seguridad, se pueden añadir complementos como es la iluminación exterior mediante sensores de movimiento o la instalación de mirillas inteligentes. Familiarización con el funcionamiento de la CRA y las ventajas que este servicio ofrece para que las familias estén seguras. La experiencia del equipo profesional de la Central Receptora de Alarmas hace que esta sea una de las funciones más apreciadas por los usuarios de ADT, ya que es un servicio que vela por la seguridad del hogar 365 días al año. Utilizar la función ADT Help. Un servicio asistencial disponible a través de la app ADT Smart Security mediante el cual, el usuario podrá solicitar ayuda a la CRA, esté dónde esté, las 24 hs del día. Introducir Android Car en la rutina de seguridad. La llegada del nuevo año es una oportunidad perfecta para implementar nuevas formas de seguridad que vayan más allá de los muros del hogar. La nueva función de ADT Smart Security, Android Car, permite desde el coche conectar y desconectar la alarma, ampliando así las funcionalidades del sistema de seguridad y aumentando la comodidad. Entrenamiento en seguridad. Un nuevo propósito para abordar durante este 2024 es educar a los miembros de la familia en el uso del sistema de seguridad, haciendo hincapié en ancianos y niños. "Cada año nuevo trae consigo nuevas responsabilidades. Y es que en este 2024, los españoles tienen muy presente que la seguridad del hogar es uno de los aspectos más importantes para su tranquilidad. Por suerte, las nuevas tecnologías nos ayudan a sentirnos cada vez más seguros y protegidos. Hoy, la seguridad está al alcance de nuestras manos y la tranquilidad de saber que nuestras familias están fuera de peligro, no tiene precio", comenta José González Osma, director general de ADT.