¿Dónde encontrar soluciones informáticas? Magic Solutions

La informática se ha posicionado como una de las áreas más importantes para potenciar la productividad y el desarrollo tecnológico de las empresas. Debido a esto cada vez más compañías están en busca de expertos en consultoría informática que puedan proporcionar asesorías y soluciones relacionadas con dicha área. En España Magic Solutions destaca por formar parte de esas compañías que se dedican exclusivamente a proporcionar soluciones informáticas y asesoramientos a medida para cualquier tipo de marca. Raúl Claramunt (CEO) nos cuenta como su empresa no solo destaca por dar este tipo de servicios, sino también por integrar en su política de trabajo una transparencia, atención personalizada y cercanía altamente profesional. De esta manera, Magic Solutions es capaz de ofrecer mejores soluciones a sus clientes y crear vínculos y/o colaboraciones que promuevan el desarrollo de proyectos innovadores.

¿Qué les impulsó a crear una empresa de consultoría informática?

Estrictamente, no se trata únicamente de una empresa de consultoría informática dado que Magic Solutions es parte de Magic Experience S.L., que tiene, a día de hoy, 2 áreas: Magic Solutions es el área de Consultoría informática y Magic Experience es el área de Gestión de Eventos. Ambas tienen nexos en común porque en el apartado de gestión de los proyectos y en la manera de enfocar el trato con clientes y personal se pueden aplicar valores comunes. Tras 25 años en el mundo de las consultorías informáticas, como profesión principal, y otros tantos dedicados en labores de organización de eventos de distinta índole se dieron los factores personales y económicos para dar el paso de consolidar un proyecto que nos permitiera dar nuestro enfoque personal a ambos sectores.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene crear una empresa como Magic Solutions tras trabajar por cuenta ajena en el área de consultoría IT por más de 25 años?

En todos estos años en la profesión siempre he sentido que hay cosas que se podrían hacer de distinta manera así que, como comentaba, la principal ventaja es poder dar nuestro particular enfoque a un sector que muchas veces hemos visto que es demasiado competitivo, opaco y falto de principios. Muchas empresas valoran únicamente los proyectos, a los clientes y a los empleados desde una consideración meramente económica y fomentan un ambiente laboral de competencia en el sentido de ser mejor que el compañero de la mesa de al lado. Nosotros creemos que la “competencia” tiene que ser con uno mismo, el afán de mejorar y sobre todo de satisfacer las necesidades del cliente.

Las desventajas de crear una empresa suponemos que son las mismas que se puede1 encontrar cualquier pequeña-mediana en este país: exceso de burocracia, escasas o nulas ayudas, etc. No podemos aplicar el dicho de “zapatero a tus zapatos” porque aquí el “zapatero” tiene que saber de todo, además de saber hacer su trabajo tiene que ser: comercial, burócrata, gestor, casi un poco abogado, etc. Obviamente, esto con el tiempo, y tras consolidar la empresa en el mercado, cambia la perspectiva.

¿Por qué han elegido un sector tan competitivo y cambiante como el digital y tecnológico?

Realmente no es un sector tan cambiante como pueda parecer. Si lo analizas bien la informática en su base no ha cambiado tanto. Los proyectos de gestión siguen siendo lo mismo que hace 25 años, cambian las herramientas y las formas de hacer las cosas, pero de lo que tratan los proyectos y los conceptos fundamentales son prácticamente iguales. En cuanto a la competencia, en todos los sectores la hay, pero creemos que nuestro objetivo no es solo competir en precio, sino en calidad y en la manera de relacionarnos con clientes, empleados y otras empresas del sector.

¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado la empresa desde su fundación?

Partiendo de la base que tenemos la “suerte” de contar con clientes que han confiado en nosotros por conocernos de antemano, el principal reto es afianzar su confianza y la de conseguir la confianza de nuevos clientes.

¿Qué proyectos o peticiones han sido los más desafiantes para Magic Solutions en el último año?

Sin lugar a dudas uno de los proyectos más desafiantes por su complejidad ha sido el desarrollo de un Campus Virtual totalmente a medida para uno de nuestros clientes dado que contempla una amplia gama de “pequeños subproyectos” (aplicación para alumnos, profesores, gestores, agenda, etc.). Otro de los desafíos ha sido el de realizar auditorías o consultorías con el fin de proponer soluciones innovadoras a clientes que tenían una manera de trabajar o unas tecnologías obsoletas y hay que orientarles tanto en las herramientas que se deben emplear como en proponerles soluciones imaginativas que puedan aportar realmente un valor añadido a su negocio.

¿Cuál es el valor diferenciador que puede ofrecer Magic Solutions?

Somos transparentes, tenemos un trato personalizado y tratamos de dar el servicio de mayor calidad, además nuestra cultura de trabajo en remoto también nos permite ser competitivos y flexibles dado que reducimos de manera importante los costes estructurales, que en las grandes consultoras en las que nos hemos movido anteriormente siempre hemos visto, que son un lastre. Nuestro nombre ya dice que buscamos Soluciones, pero ¿por qué Magic?... De repente lo que parece imposible se consigue... ¡Magia! Hay que dar un toque mágico a todo lo que se hace para nosotros este toque es precisamente nuestra cercanía, dar calidad a lo que hacemos por nuestras ganas de mejorar y seguir avanzando.

¿Consideran que Magic Solutions está preparada para enfrentar la revolución de la inteligencia artificial en materia de consultoría informática?

En este aspecto no podemos ser “políticamente correctos” y permitirme que me explique. Hace poco escuché la frase: “La IA nunca podrá escribir un buen libro porque carece de sentimientos”. Da una sensación generalizada, cuando oyes hablar de este asunto, como si hoy en día apretáramos un botón mágico y la IA nos diera ya todo hecho cuando no es así.

Por supuesto usamos muchas veces herramientas como ChatGPT o Github Copilot porque en ocasiones nos ahorra tiempo y es útil, como lo son otras muchas herramientas que llevamos utilizando muchos años. Lo que debe saber el usuario respecto a las IA es que estas no tienen la capacidad de pensar y cuestionar los requisitos o hacer las pertinentes preguntas necesarias para saber lo que hay que hacer. Pongamos un ejemplo: Le pedimos a la IA que nos haga un método que realice el alta de usuarios en BBDD. La IA nos hace el método, pero nosotros le tenemos que indicar que datos tiene que guardar. La IA no te va a preguntar: ¿y qué ocurre si tengo 2 usuarios con el mismo email? ¿Y si el usuario que intento dar de alta ya existe? ¿Realmente es necesario que introduzcan el teléfono de contacto como campo obligatorio? Esas preguntas la IA no las hace, se las hace el ser humano y esto es porque lo que no tiene la IA es la Inteligencia Emocional, no se pone en el lugar del otro, no pregunta, solo ejecuta (y no siempre bien, por cierto).

¿Cómo la empresa mantiene a sus empleados al día con las últimas tecnologías de software y las competencias más demandadas por las compañías IT?

En esto sí que hemos avanzado mucho en los últimos 25 años y la información está más al alcance de la mano. Cuando empezamos en este sector para encontrar información tenías que acudir a libros que en ocasiones tenías disponibles en la biblioteca de la empresa o en una biblioteca pública y otras veces te tenías que comprar. Hoy en día tenemos la suerte que a golpe de buscador o a golpe de IA (a gusto del consumidor) tenemos mucha información sin tener que movernos de la silla, además de tutoriales, videos online o cursos gratuitos o de pago. Todos los que trabajamos en este sector ya nos hemos acostumbrado a eso, pero lo que si nos gusta enseñar a nuestros empleados es que no solo vale con leerse un manual o verse unos vídeos en YouTube.

El verdadero aprendizaje está en la práctica y en entender bien los conceptos de lo que uno hace y por qué lo hace. Fomentamos de verdad la formación continua, apoyamos y contratamos personas con ganas de mejorar, reinventarse y evolucionar. El mejor ambiente entre los empleados es el de una colaboración mutua. Es fundamental ayudarse los unos a los otros, con la particularidad de que en Magic Solutions hemos conseguido este objetivo siendo una empresa que trabaja 100 % en teletrabajo.

¿Cuáles herramientas y estrategias utilizan la compañía para hacer frente a las solicitudes de consultoría informática más complejas?

La principal estrategia y herramienta que debe tener todo profesional (y no solo, de la consultoría informática) es la palabra NO. Hay que saber dónde uno puede meterse y dónde no, hay que ser consciente de las capacidades de cada uno y saber qué se puede y qué no se puede acometer.

Nosotros tenemos experiencia en proyectos de gestión, tenemos unas tecnologías en las que nos sentimos cómodos (Java, .NET, React JS, Angular JS) y estamos abiertos a aprender y mejorar en estas y otras, tenemos unas capacidades de análisis y gestión de proyectos, conocemos metodologías (clásicas y ágiles) y tenemos nuestros recursos. A partir de ahí hay que hablar con claridad con el cliente, ver el alcance y complejidad de lo que se necesita, analizar si encaja con nuestras capacidades y de ahí saldrá el SI o el NO.

También en muchas ocasiones hemos visto a lo largo de estos años a empresas coger proyectos cuando no tenían ni a la gente ni los medios para abordarlos, pero llegaba un comercial o un gerente y “enganchaba” el proyecto y “ya se buscarían la vida”, o decían “esto se puede hacer en 3 meses” sin preguntar a quién realmente lo tenía que desarrollar. Nosotros, si creemos que un proyecto se puede llevar a cabo, “estupendo”, y si no es preferible decir que no antes que quedar mal después. Es preferible ser claro y decir el coste real en tiempo y en dinero que inventarse las cosas sin valorarlas adecuadamente y después no cumplir lo prometido. Aun así, siendo sinceros, no siempre se consigue acertar porque los proyectos son complicados, no toda la información se conoce hasta que entras en el detalle, y otras circunstancias que se pueden dar durante el ciclo de vida de un proyecto. Pero una cosa es que existan desviaciones de manera “natural” y otra muy distinta que ocurran por una cuestionable praxis comercial.

Lo que nos diferencia de otras consultoras IT y hace que nuestros clientes confíen en nosotros son nuestros valores y nuestra manera de hacer las cosas. La informática no está reñida con tener “alma”, con poner pasión en lo que se hace, y esto nos lleva a dar una buena experiencia al cliente durante todo el proceso de desarrollo. Tenemos clara nuestra forma de trabajar y damos el todo por el todo por poner un poco de “Magia” en lo que hacemos.

El equipo de expertos en consultoría informática de Magic Solutions se mantiene al día con las últimas tendencias de mercado y realiza formaciones de manera constante para crecer en el sector. Esta práctica y formación periódica ha permitido a la empresa abordar con mayor eficiencia una gran variedad de proyectos (sencillos y complejos). Como resultado de ello, Magic Solutions es considerada una buena opción para las marcas que necesitan consultores informáticos innovadores y especializados. Es importante destacar que esta compañía cuenta actualmente con especialistas en desarrollo de software a medida, diseño UX, formación tecnológica, soporte informático, aplicación de metodologías ágiles y control de calidad.