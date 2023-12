Talleres Murillo presenta una serie de consejos para una adecuada revisión anual del coche

Los expertos de Talleres Murillo especifican las mejores formas disponer de un vehículo en óptimas condiciones, garantizando viajes seguros A través de casi cuatro décadas, los mecánicos experimentados de Talleres Murillo han observado como un mantenimiento al día puede suponer una gran diferencia para los vehículos. Es por ello, que desean compartir una serie de consejos relacionados con la revisión anual de los vehículos, garantizando la seguridad del propietario y prolongando la vida útil del automóvil.

Cambios de aceite y filtros

Un punto crucial recae en mantener los cambios de aceite y filtros para una vital lubricación y enfriamiento del motor. En Talleres Murillo recomiendan que el cambio de aceite se haga generalmente cada 10.000 - 15.000 km, mientras que el filtro de aceite necesita ser revisado constantemente para una protección adecuada del motor.

Los frenos, fundamentales para la seguridad

Principalmente, se deben revisar las pastillas, los discos y el líquido de frenos. Además, desde Talleres Murillo recomiendan que, en el momento de escuchar algún chirrido o una respuesta lenta, el coche acuda al taller para una revisión.

En lo referente a los neumáticos, resulta fundamental que se encuentren en buen estado y no presenten señales de desgaste. O lo que es lo mismo: que su dibujo tenga la profundidad suficiente para proporcionar un mejor agarre a la carretera, mejorando el rendimiento del combustible.

Otros líquidos a tener en cuenta

También deben ser revisados los líquidos de transmisión, del refrigerante y del limpiaparabrisas. Y es que, un nivel bajo de estos, podría indicar una fuga o desgaste que necesita atención y reparación inmediata.

En cuanto a la batería, es necesario que esta sea revisada anualmente para comprobar que tiene la fuerza y carga suficiente para no dejar al conductor en el arcén en ningún momento.

La importancia de un correcto mantenimiento de las luces

Las luces del coche (faros, luces de freno, intermitentes y emergencia) deben estar en completo funcionamiento, ya que forman parte de un viaje seguro y son la manera que tiene cualquier persona al volante de comunicarse con otros conductores, especialmente de noche. En lo referente al tubo de escape, resulta muy importante una revisión rutinaria para verificar que no haya entrada de gases al vehículo, lo que podría ser realmente perjudicial para los pasajeros.

En Talleres Murillo también recomiendan realizar una revisión de la suspensión del vehículo, ya que esta puede afectar gravemente la conducción del vehículo. Una de las señales que el sistema necesita revisión es que el coche vibre más de lo normal o que se incline mucho en las curvas.

Objetivo: ahorrar dinero

Sin duda, esta serie de consejos es la mejor forma de evitar averías inesperadas y costosas reparaciones. Por este motivo, en Talleres Murillo se comprometen a mantener los coches en un adecuado estado, garantizando la seguridad del conductor y sus seres queridos en cada viaje. Y es que, cuidar del coche es cuidar de uno mismo. Si se desea realizar una revisión, sin que afecte la garantía del vehículo, se puede contactar con Talleres Murillo a través del 974 40 20 12.