Manuel Acosta Más se dirige a los que 'luchan cada día por ser ellos mismos' a través de su libro 'Cofre de lunas, caja de sedas'

Cofre de lunas, caja de sedas es una recopilación de escritos con sentimientos efectuados entre el año 2018 hasta el 2021, su autor, Manuel Acosta Más, destaca “el tono intimista y personal de la obra. Son trescientos textos comprometidos, sensibles y pasionales que destilan inteligencia y corazón”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una obra inspirada en esa misma gente que nos rodea y que no puede ni deben ser indiferentes a nuestra mirada. Cada color de la vida. Cada nota escuchada desde el fondo de las relaciones humanas. Y la fuerza de la naturaleza que nos enseña. Las almas. Ya hasta tú, que me interpelas, mostrando una curiosidad que me parece interesante”.

Sinopsis Cofre de lunas, caja de sedas es una obra intimista y pasional, un selecto ramillete de textos comprometidos, sensibles e inteligentes. Destila el autor en su prosa textos profundamente reflexivos y junto a ellos, o integrados, algunos poemas. De temática muy diversa, Manuel Acosta Más es un autor que se caracteriza por una hondura intimista al tratar sus escritos, donde la reflexión existencial, la problemática de las relaciones humanas, la introspección y el amor tratado hasta el fondo, están especialmente presentes, demostrando que los afectos pueden encontrar su eco en las palabras. Lucido en lo que dice, es un soplo que trasciende al plano espiritual, y no deja indiferente. Igualmente, destaca su voz por encontrar una fuerza inusitada en un lenguaje sencillo y vital, así como su abrumadora capacidad para sintetizar acertadas reflexiones en pocas palabras y por cristalizar el amor, tratado y cantado ampliamente con mucho acierto y verdadero sentimiento. Solo queda añadir que es una obra muy recomendable por la verdad que presenta.

Autor Manuel Acosta Más, nació en Pamplona un 22 de marzo de 1967. Contador de cuentos, «tejedor» de historias, novelista, observador y sensible, es capaz de hacer anhelar el ser protagonista de uno de sus relatos, para sentir de primera mano el tiempo y la vida que narra. Su alma llena de colores se hace presente para enseñar lo que la realidad promete y casi nunca deja. Y mientras él siembra ideas, pensamientos y sentimientos sobre el papel, dibuja abrazos y besos sobre el corazón y espera, paciente, que anide el amor en él.