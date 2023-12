Enrique Dans; 'Gracias a la IA ahorraremos combustible y recibiremos antes nuestros regalos de Navidad'

100 empresas debatieron el futuro del sector en Axos DID

“La logística no va a perder la mitad de sus empleos”

La IA ayudará a las pymes a competir con Amazon

Más de 100 empresas españolas debatieron el futuro de la logística y la distribución en Axos DID 2023 (Días de Innovación en Distribución), organizados por Axos Soluciones en colaboración con Arsys en el Hotel Puerta América de Madrid. “Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) estas Navidades ahorraremos combustible y recibiremos antes nuestros regalos”, así resume Enrique Dans, profesor en Sistemas de Información del IE Business School, la actual revolución de un sector que despierta del fallido sueño del metaverso y empieza una nueva era: “Nos sentimos como en Matrix porque ya estamos en Matrix”.

Durante estas jornadas varios expertos han desmentido que la IA vaya a suprimir un 40 por ciento de los puestos de trabajo de logística y distribución en España. Bien al contrario, subrayan que “ayudará a las pymes a competir frente a gigantes del mercado como Amazon y AliExpress”. Según IBM, solo una de cada cinco empresas en el mundo hoy no planea utilizar IA. Enrique Dans está considerado entre las 25 personas más influyentes del mundo en el ámbito tecnológico. Entre otros ponentes, también han participado Fernando Fuentes, responsable de Desarrollo de Negocio de Arsys, compañía pionera en servicios Cloud en Europa; y José Luis Campos, COO en la empresa de logística española Axos Soluciones, creadora de la plataforma de gestión Axos One y dirigida a integrar el canal tradicional de distribución “creando valor gracias a la IA”.

“Con objeto de planificar unas rutas de transporte más eficientes, los algoritmos de la IA tendrán en cuenta la distancia, el tráfico, las restricciones de carga y las preferencias del cliente, lo que reducirá su gasto de combustible y los tiempos de entrega”, explicaba Enrique Dans. “Existen ya aplicaciones de ejecución de rutas que acortan hasta un 22 % el kilometraje y un 10 % el tiempo de viaje”, reconocía Pelayo D. Rayón, CEO de Axos Soluciones, sobre la revolución tecnológica de un sector que actualmente genera el 25 % del empleo en la UE.

¿Se perderán puestos de trabajo? Sin embargo, algunos informes predicen que durante la próxima década la automatización de procesos de la logística y distribución eliminará casi la mitad de sus puestos de trabajo en España. “La IA no viene a sustituir a un directivo de una empresa, pero el directivo que la utilice suplantará al que no la use”, apuntaba a este respecto Enrique Dans. Pelayo D. Rayón no prevé reducciones drásticas en un sector donde “el trato con el cliente seguirá siendo indispensable”. “La IA no afectará tanto en ese sentido, más bien aumentará la productividad de empleados y directivos y el valor que estos generen a la compañía y a terceros”, argumentaba.

“Los algoritmos reducen los costes de la cadena de suministro y suman sus ventajas competitivas al resto de herramientas de la transformación digital”, subrayaba Enrique Dans. El machine learning o aprendizaje computacional “está cambiando radicalmente las reglas del juego”, al capacitar a los ordenadores para identificar patrones en datos masivos y realizar así análisis predictivos más eficientes. “El dato se ha convertido en el activo más valioso para las empresas y en el motor de la transformación digital”, precisaba Fernando Fuentes.

David contra Goliat Según Pelayo D. Rayón, la integración colaborativa de la IA paliaría la desventaja tecnológica de las pymes españolas frente a Amazon, Alibaba, Apple, Microsoft… Lo ilustra con el uso de chatbots de atención al cliente: “Gestionamos la atención online de una manera que antes resultaba más compleja tecnológicamente, lo que nos aporta fluidez y operatividad”. Enriquecida con IA, su plataforma de gestión Axos One integra a mayoristas y minoristas y es un ejemplo de solución tecnológica que optimiza los procesos y competitividad de las pymes del sector.

Entre otras ventajas de la aplicación de la IA a la logística, también se destacó la optimización en la gestión de los inventarios, gracias a algoritmos que analizan en tiempo real variables de ventas, patrones de compra, tasas de rotación y demanda esperada. “Se reducirán los costes de almacenamiento y se minimizarán pérdidas de productos obsoletos”, apuntaba Fernando Fuentes. Además, la IA puede predecir los fallos y necesidades de mantenimiento en la cadena de suministro antes de que ocurran, lo que reduce costos de averías y reparaciones urgentes.

Metaverse is dead “El metaverso ha muerto”, sentenciaba Enrique Dans sobre el universo virtual de Meta. Una tecnología cuya aplicación en la logística y distribución venía cargada de promesas que no llegarán a cumplirse: “Mark Zuckerberg ha perdido su batalla contra el mundo real”. Un mundo vacío que no superó los 200.000 usuarios y cuyo propietario ya “da por enterrado” frente a la IA. El metaverso ha mermado su fortuna personal de los 125.000 a los 49.000 millones, un 62 % del valor de su compañía. “Esta tecnología no ha madurado, le falta un hervor”, concluía.

Al menos de momento, “decimos adiós al sueño de almacenes virtuales donde podríamos palpar los productos antes de recibirlos gracias los dispositivos de realidad aumentada, asistir a ferias y congresos sin necesidad de desplazamientos, recibir formación sin ningún tipo de riesgos y otras prometedoras alternativas que nos sugería el metaverso”, resumía Pelayo D. Rayón.

Se transforman las personas “La gran verdad de la transformación digital de las empresas no existe. Las compañías no se transforman: se transforman las personas”, argumenta Enrique Dans, que incide en el vértigo del cambio de filosofía empresarial: “Sentimos que caemos en un agujero de gusano, pero la tecnología siempre ha sido así. Ahora viene ERP, CRM, IA… la bola de cristal tiene poco ancho de banda porque sólo caben acrónimos”. “Primero hay que pararse a pensar qué valor nos aporta. Primero deben transformarse las personas”, sentencia Enrique Dans.

Por su parte, Pelayo D. Rayón hace hincapié en el lema colaborativo de los DID: ‘Para, piensa, innova… y colabora’, con objeto de que “las pymes vayamos de la mano y consigamos soluciones para habitar de manera más eficiente este mercado, que experimenta un cambio constante y cuyo liderazgo ocupan las grandes multinacionales”.

Axos Soluciones, una empresa en España del sector de distribución mayorista y minorista, con más de 20 años en desarrollo de soluciones y servicios para innovar en el mundo de la distribución y servicios B2B-B2C, ya piensa en la segunda edición de sus Días de Innovación en Distribución, dado el éxito de su primera convocatoria.