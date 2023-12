Formación en ciberseguridad y hacking con un 40 % de descuento, de la mano de Hack by Security

El cierre del año no solo marca el fin de un período, sino también la oportunidad de planificar metas para el próximo. La Academia Hack by Security, reconocida firma especializada en ciberseguridad y hacking ético, promueve la iniciativa de incorporar nuevos aprendizajes que amplíen las perspectivas laborales con el lanzamiento de promociones navideñas en sus ciclos formativos.

Con un generoso descuento del 40 % en formación en ciberseguridad y hacking, se accede a distintas propuestas académicas enriquecedoras en este ámbito en auge, utilizando el código NAVIDAD en el momento de la inscripción.

Ciclos formativos en ciberseguridad y hacking ético de Hack by Security Los ciclos formativos y los cursos online de la Academia Hack by Security son ideales para quienes buscan adentrarse en el campo de la seguridad informática y el hacking ético, dando respuesta a una alta demanda de estos profesionales en la actualidad. Diseñados para adaptarse al ritmo de cada individuo, estos ciclos formativos ofrecen la flexibilidad necesaria para complementar la jornada diaria y aprender con el respaldo de tutores expertos, libros inéditos y masterclasses a cargo de figuras destacadas de la industria, que enriquecen la experiencia educativa.

Oferta en ciclos formativos Una de las propuestas destacas de Hack by Security es el Máster Online en Investigación y Forensia Digital (MIFD), que aborda desde las bases legales fundamentales hasta las habilidades necesarias para la creación y defensa de informes forenses. Por otro lado, el Curso Técnico para Especialista en Ciberinteligencia (CTEC) se enfoca en las labores de ciberinteligencia en el ámbito empresarial, por lo que los participantes aprenderán técnicas de captura y análisis de información en internet y en la deep web.

Otro ciclo formativo altamente demandado es el Curso Online de Hacking con Buscadores (CHCB) que, estructurado en 8 horas de vídeos, enseña a investigar en internet y a realizar prácticas de ciberinteligencia a través de buscadores web. A su vez, Hack by Security ha organizado para el 20 de diciembre una edición especial para conocer más sobre la analítica de malware, con el Taller Online de Análisis de Malware (TAM) a cargo de Rafael García Lázaro, quien imparte y encabeza los cursos y las masterclasses, incluyendo el Curso de Seguridad Informática Ofensiva (CSIO). Este ciclo formativo abordará los conceptos básicos de hacking, las técnicas avanzadas de ataque y las herramientas clave para la construcción de exploits, con módulos incluidos de Python y Bash.

Para los ya conocedores del tema, Hack by Security ofrece el Curso de Seguridad de Creación de Exploits (CSCE). Un ciclo formativo de nivel intermedio que enseñará cómo crear exploits para explotar vulnerabilidades localizadas.

Para acceder a un descuento del 40 %, los interesados pueden utilizar el código NAVIDAD al matricularse en la web de la Academia Hack by Security. Se trata de una oportunidad enriquecedora que invita a formar parte de la comunidad de profesionales del futuro.