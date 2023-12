Grupo Legal Gebeloff, aliados excelentes en la recuperación de deudas comerciales en Estados Unidos

El intercambio comercial entre Estados Unidos y Latinoamérica representa una dinámica pujante, con transacciones de todo tipo, que se encuentran amparadas por la legalidad en caso de deudas generadas por falta de pago a proveedores, y otros conceptos. Con más de 30 años de experiencia en la representación de individuos o empresas con deudas por cobrar en los Estados Unidos, la firma boutique de abogados Grupo Legal Gebeloff, fundada y dirigida por Stephen B. Gebeloff, se encarga de ajustar pagos pendientes de facturas, préstamos, pagarés, sentencias y todo tipo de deudas justamente demostrables.

Objetivo: recuperar el dinero El señor Stephen B. Gebeloff es abogado profesional y licenciado en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Binghamton, respectivamente. Es un litigador de excelencia en derecho comercial, de acreedores y de construcción, además de estar certificado como mediador del Tribunal de Circuito Civil, por la Corte Suprema de Florida. Esta trayectoria le ha permitido formar un bufete de expertos, con sede en Boca Ratón, que ha representado a clientes del sector comercial, bancario, industrial, de transporte, telecomunicaciones y muchos más.

Comerciantes de toda Latinoamérica pueden confiar en los servicios de este despacho para recuperar el dinero adeudado por empresas establecidas en Estados Unidos, en casos como los de mercancía vendida, pago a proveedores de bienes o servicios, acuerdos no cumplidos, transacciones comerciales fraudulentas, entre otras situaciones.

Para introducir un caso de cobro de deudas o pago a proveedores que no se han realizado, los profesionales del Grupo Legal Gebeloff requerirán documentos como solicitudes crediticias, contratos, órdenes de venta, pruebas de envío, facturas, y cualquier prueba de comunicación con el deudor para diseñar la mejor estrategia de cobro que se adapte a su caso.

Diversas soluciones Una primera asesoría gratuita al Grupo Legal Gebeloff, online o presencial, es el camino hacia la recuperación del dinero. En primera instancia, el despacho mediará para llegar a un acuerdo amistoso, pero, si no se logra este objetivo, los abogados ejecutarán una demanda formal ante las jurisdicciones correspondientes. Tales acciones son posibles gracias a las relaciones del Grupo Legal Gebeloff con bufetes de abogados de cobro de deudas en todos los estados de EE UU.

El líder del buró destaca que la relación y la comunicación con el cliente de la actualización constante sobre el caso, así como en la preparación para el juicio, es necesaria; aunque asegura que “rara es la vez que un litigio llega a juicio”, ya que en su gran mayoría se llega a un acuerdo. En caso de llegar al juicio, el despacho se encargará de descubrir los activos que pueden ser embargados, como cuentas bancarias y otros bienes, como equipos, vehículos, que puedan ser incautados por el sheriff para satisfacer su sentencia, incluyendo las indemnizaciones por el tiempo de mora.

El acompañamiento cercano y cualificado del Grupo Legal Gebeloff permitirá recuperar el dinero adeudado en Estados Unidos desde cualquier parte de Latinoamérica, hasta en los casos más complicados.