El servicio de ciberseguridad de Towers IT

La mayoría de las empresas en este momento utilizan muchas herramientas digitales y equipos informáticos que son fundamentales para sus procesos y desarrollo de sus actividades. Sin embargo, no todas ellas dan a la ciberseguridad la importancia que esta tiene. Con el auge de la era digital, las amenazas también han aumentado casi a la par de la misma. Es por eso que para cualquier empresa moderna es crucial mantenerse segura contra posibles ataques cibernéticos que puedan generar importantes consecuencias. Towers IT, empresa de larga trayectoria especializada en proporcionar soluciones IT, ofrece servicios de ciberseguridad apoyada en algunos de los mejores sistemas que hay en la actualidad para la defensa y protección contra ciberataques.

Una revolucionaria tecnología de defensa contra ciberataques La tecnología Xcitium es un potente sistema que va mucho más allá de ser solamente una solución antimalware. Por medio del machine Learning, esta tecnología es capaz de analizar cualquier archivo de una empresa detectando y neutralizando eficazmente riesgos de ciberataques. Además, protege contra malware, ransomware o modificaciones inadvertidas, incluso mucho antes de que puedan suponer una amenaza. En otras palabras, Xcitium es una tecnología revolucionaria que garantiza productividad y seguridad, pero que además lleva a cabo análisis inmediatos y a nivel mundial para detectar en segundos cualquier nueva amenaza. Otra de las ventajas de este sistema es que protege los endpoints contra el 100 % de las amenazas desconocidas, combina perfectamente el machine Learning con análisis de expertos y hasta es capaz de dar un veredicto sobre la fiabilidad de un archivo en tan solo 45 segundos, en el 95 % de los casos. Por último, hay que mencionar que esta solución de ciberseguridad también realiza análisis de comportamientos, protección contra amenazas fileless, posee una arquitectura cloud nativa y cuenta con un Host que monitoriza las actividades del sistema para identificar y eliminar amenazas o intrusiones.

Protección garantizada de los datos empresariales Otra de las soluciones que implementan los expertos de Towers IT para sus clientes como parte de su servicio de ciberseguridad, es Vinchin. Este es un proveedor de soluciones de protección de datos para empresas que se centra principalmente en asegurar la copia de seguridad de datos y/o la recuperación de los mismos ante desastres externos. Esta herramienta es ideal para máquinas virtuales, bases de datos, archivos, servidores físicos, NAS, etc. Una de sus características principales es que este sistema es compatible con diferentes plataformas tales como VMware, XenServer/XCP-ng, Hyper-V, RHV/oVirt, OpenStack, entre otras. Su uso previene de manera efectiva la pérdida de datos críticos, fallos de hardware, ciberataques, guerras, desastres naturales, etc.

Todo esto y más es lo que Towers IT ofrece a través de su servicio de ciberseguridad, en donde por medio de su equipo de expertos, proporcionan a sus clientes la asesoría y el acompañamiento especializado necesario para implementarlo de manera exitosa.