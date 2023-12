Grupotec cierra 2023 con 200 trabajadores más y una facturación de 280 millones de euros

El jugador de baloncesto, Marc Gasol, ha participado, con una ponencia, en el Congreso Anual de Grupotec, celebrado hoy en Valencia La empresa de ingeniería, Grupotec, ha celebrado hoy su congreso anual, en la Masía Campo Aníbal, en El Puig de Santa María (Valencia). Desde su creación en 1997, la compañía no ha parado de evolucionar y crecer hasta convertirse en una de las principales empresas de ingeniería de España, con presencia internacional en 16 países. En el ámbito internacional, la compañía ha desarrollado su actividad en 16 países, siendo su principal mercado el europeo. En la actualidad cuenta con oficinas permanentes en España, Reino Unido e Italia y también opera en África, América Latina y Oriente Medio.

En el congreso ha participado todo el equipo de Grupotec, conformado por más de 550 ingenieros y técnicos. El ejercicio 2023 se ha cerrado con la misma dinámica de crecimiento de los últimos años, la plantilla se ha incrementado en 196 profesionales, con una facturación superior a 280 millones de euros. En este sentido, Olallo Villoldo, presidente de Grupotec, ha señalado durante su intervención que "las perspectivas para 2024 son muy halagüeñas, la compañía espera cerrar el siguiente ejercicio con una facturación superior a 400 millones, lo que supondrá un crecimiento próximo al 50% con respecto al 2023 e incorporar a su plantilla a más de 140 ingenieros". La compañía opera en múltiples sectores, entre los que destaca las energías renovables, el medioambiente, la industria y el sector logístico/distribución.

Al congreso también ha asistido el jugador de baloncesto, Marc Gasol, que ha compartido las enseñanzas y experiencias que le han llevado a lo más alto del deporte. Gasol ha dicho que el momento que más recuerda de su trayectoria es el haber podido coincidir con su hermano Pau Gasol, en Nueva York, en los All Star 2015. "El sacrificio de todos los componentes del equipo hará que lleguemos al objetivo. No es fácil, ya que hay momentos en los que no todos los jugadores están bien". Para finalizar, Marc Gasol se ha dirigido a todo el equipo de Grupotec y les ha animado a ser ambiciosos individualmente pero siempre con el objetivo colectivo. "Ser valientes, pero siempre ayudando a tus compañeros".

Energía fotovoltaica

La principal línea de negocio de la compañía es la energía fotovoltaica, ámbito en el que la compañía inició su actividad hace más de 10 años. Desde entonces tiene una cartera de proyectos en desarrollo de 1.9 GW, construido 1,8 GW y opera y mantiene 675 MW.

Una circunstancia especialmente relevante es que Grupotec ha crecido durante el último año en todas las líneas de negocio en las que trabaja. Destaca el crecimiento en energía fotovoltaica, autoconsumo industrial, tratamiento/depuración/reutilización de agua industrial, tratamiento de residuos sólidos urbanos, industria, logística y en el sector de la edificación.

Además, ha abierto una nueva línea en el negocio de las baterías. En 2023 ha construido y puesto en marcha el primer proyecto de 50 MW de baterías en Reino Unido y empezado a desarrollar proyectos de baterías en España, Reino Unido e Italia.

Desde la perspectiva geográfica, crece en España y se consolida en Reino Unido, que es su segundo mercado, país en el que ha construido y conectado 140 MW fotovoltaicos para la eléctrica francesa EDF. Italia es el tercer mercado de la compañía en el negocio fotovoltaico, en este país continúa incrementando y avanzando en la cartera de proyectos en desarrollo.

En el área del Caribe, en Trinidad y Tobago, Grupotec ha contratado e iniciado las obras de un proyecto de 125 MW, el mayor tamaño acometido por la compañía hasta la fecha. Y, otro hecho destacable es el inicio de actividad en Alemania, país en el que ha iniciado el desarrollo de los primeros proyectos fotovoltaicos.

Ingeniería

La segunda división de negocio más importante de la compañía es la de ingeniería. Durante este año ha realizado más de 400 proyectos de ingeniería y ha crecido más de un 20% en facturación y resultados. El crecimiento en la división de ingeniería no solo ha sido cuantitativo, también cualitativo, ya que cada año crece la dimensión y complejidad de los proyectos. Cabe destacar que la compañía ha realizado el primer proyecto de construcción sostenible certificado por entidad internacional BREEAM, de esta manera pretende seguir avanzando en la visión de la ingeniería para un mundo más sostenible.

Autoconsumo industrial

El negocio de autoconsumo industrial ha crecido más del 100% en facturación con respecto a la actividad del 2022 y cabe destacar el contrato para construir la instalación de autoconsumo más grande de España, con una potencia total de 28 MW.

Los principales vectores de crecimiento para el 2024 y siguientes serán las áreas de negocio y mercados en los que ya opera la compañía, destacando el desarrollo de proyectos de fotovoltaica y baterías en diversos países europeos. En este sentido, Grupotec espera abrir nuevas vías de negocio en los próximos años en el ámbito de las plantas de biogás, el hidrógeno y el uso de baterías para almacenamiento y autoconsumo en el ámbito de la industria. Y también forma parte de sus prioridades la Inteligencia Artificial, en una doble vertiente. Por un lado, las aplicaciones de IA que permitan mejorar los procesos y ser más eficientes, de otro lado, los usos de la IA para mejorar los procesos con los clientes.

Retos 2024

Uno de los principales retos que la compañía deberá afrontar para conseguir los objetivos que se ha propuesto, es el de seguir atrayendo e implicando a personas con talento, ya que, durante 2024, la compañía espera incorporar a su plantilla a más de 140 ingenieros. Para conseguirlo, la compañía tiene previsto reforzar su política de recursos humanos, para ahondar en su estrategia de fidelización e implicación de su equipo.

En esa dirección, la compañía, que ya amplió y modernizó sus oficinas de Madrid y Sevilla, planea abrir, durante 2024, unas nuevas oficinas centrales en Valencia, con una superficie total de más de 5.000 m². Unas oficinas amplias, pensadas por y para las personas, en las que la compañía quiere crear un espacio de trabajo confortable y saludable y un ambiente agradable para el trabajo y la convivencia.

Unas oficinas que cumplirán los más exigentes estándares y que dispondrán, además de amplios y confortables espacios de trabajo, de un gimnasio, zonas de relajación y esparcimiento, cafetería y comedor de empresa, zona para aparcamiento de coches, bicicletas y monopatines.