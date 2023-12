WISeKey y Autoridad Portuaria de Algeciras se unen en un proyecto pionero de transformación digital

WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), líder en soluciones de ciberseguridad, identidad digital e Internet de las Cosas (IoT), ha firmado un acuerdo con el Puerto de Algeciras, integrándolo en el Consorcio de Transformación Digital del sector de contenedores y logística portuaria. Este paso sigue al éxito de la firma con DP World en Dubái, ampliando hasta Algeciras la influencia del Consorcio WISeSmartContainers, inicialmente lanzado en Dubai WISeSmartContainers representa una plataforma tecnológica revolucionaria en la industria del transporte y la logística que permite una trazabilidad completa de los movimientos de contenedores, facilitando así la logística en los puertos. Con la reciente integración de la ciudad de La Línea de la Concepción y Zona Franca de Cádiz (ZFC), el Consorcio refuerza su capacidad para integrar participantes de la economía local y global en un modelo glocal. Esto propicia un ambiente de laboratorio de innovación tecnológica, permitiendo desarrollar y probar nuevas tecnologías en la provincia de Cádiz y sus puertos.

Este Consorcio ahora se expande a otras empresas internacionales y puertos, todos en un proceso activo de transformación digital en preparación para la cuarta Revolución Industrial. WISeKey ofrecerá una presentación detallada de este proyecto en febrero en el Puerto de Algeciras, tras su participación en una mesa redonda sobre este tema en Davos.

Carlos Moreira, presidente de WISeKey y fundador de la empresa, ha firmado este acuerdo en Algeciras junto a Gerardo Landaluce, presidente de la APBA. El primero de estos nodos se establecerá en Algeciras, dedicado específicamente al 4.0 de la logística portuaria.

Carlos Moreira, Presidente y Fundador de WISeKey, comparte su entusiasmo por la colaboración estratégica con la Autoridad Portuaria de Algeciras: "Es una gran satisfacción para mí observar la unión de esfuerzos entre WISeKey y la Autoridad Portuaria de Algeciras en este proyecto pionero de transformación digital. Esta alianza representa no solo un dinamismo renovado para la zona del Campo de Gibraltar, sino que marca el inicio de una era donde esta región se posicionará como un laboratorio líder en innovación digital. Con esta colaboración, estamos sentando las bases para liderar un proceso de transformación digital a gran escala, abriendo nuevas oportunidades y estableciendo un modelo a seguir en el ámbito tecnológico global. Estamos en el umbral de convertir el Campo de Gibraltar en un referente internacional en cuanto a innovación y progreso digital se refiere''.

WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder mundial en ciberseguridad, identidad digital y plataforma de soluciones IoT. Opera como un holding con sede en Suiza a través de varias filiales operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su cartera tecnológica. Las filiales incluyen (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se centra en semiconductores, PKI y productos de tecnología post-cuántica, (ii) WISeKey SA que se especializa en soluciones RoT y PKI para la autenticación e identificación seguras en IoT, Blockchain y AI, (iii) WISeSat AG que se centra en la tecnología espacial para la comunicación satelital segura, específicamente para aplicaciones IoT, y (iv) WISe. ART Corp que se centra en NFT de blockchain de confianza y opera el mercado WISe. ART para transacciones NFT seguras.

Cada filial contribuye a la misión de WISeKey de asegurar Internet mientras se centra en sus respectivas áreas de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente en la completa plataforma WISeKey. WISeKey asegura los ecosistemas de identidad digital para individuos y objetos utilizando tecnologías Blockchain, AI e IoT. Con más de 1600 millones de microchips desplegados en varios sectores de IoT, WISeKey desempeña un papel vital en la seguridad del Internet de Todo. Los semiconductores de la empresa generan valiosos Big Data que, analizados con IA, permiten la prevención predictiva de fallos en los equipos. Con la confianza de la Raíz de Confianza criptográfica OISTE/WISeKey, WISeKey proporciona autenticación e identificación seguras para aplicaciones de IoT, Blockchain e IA. La Raíz de Confianza WISeKey garantiza la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas. Para obtener más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus empresas filiales, visitar www.wisekey.com.

Gerardo Landaluce, presidente de la APBA: "La apuesta decidida del proyecto WISeSmartContainers por la Bahía de Algeciras y, en concreto, de las empresas y del Consorcio que lo desarrollará es, sin duda, una excelente noticia. El Puerto de Algeciras viene impulsando desde hace años la innovación abierta y colaborativa y una buena muestra y resultado de ello es que dos de las principales empresas que constituyen este Consorcio, como son Wisekey y Bernardino Abad, tuvieron su primer punto de encuentro en el seno del recientemente creado Comité de Innovación del Puerto de Algeciras, impulsado por nuestra Autoridad Portuaria. Estamos convencidos de que el Puerto de Algeciras, por su tamaño, sus características y por su apuesta decidida por la innovación, es el laboratorio a escala real perfecto para el desarrollo de este proyecto que supondrá la transformación y el impulso de la forma en la que entendemos la logística en la actualidad".

El Puerto de Algeciras es el primer de España en volumen de actividad, con más de 100 millones de toneladas de mercancías anuales. Situado en el Estrecho de Gibraltar, al Oeste de una Bahía de aguas y profundas y abrigadas. Es según el Banco Mundial, el más eficiente de Europa.

Esta comunicación contiene, expresa o implícitamente, ciertas declaraciones prospectivas relativas a WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Tales declaraciones implican ciertos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que podrían causar que los resultados reales, la situación financiera, el rendimiento o los logros de WISeKey International Holding Ltd sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. WISeKey International Holding Ltd facilita este comunicado a fecha de hoy y no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas aquí contenidas como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no constituye un folleto de oferta en el sentido del artículo 652a o del artículo 1156 del Código de Obligaciones suizo ni un folleto de cotización en el sentido de las normas de cotización de la SIX Swiss Exchange. Los inversores deben confiar en su propia evaluación de WISeKey y sus valores, incluidos los méritos y los riesgos implicados. Nada de lo contenido en el presente documento constituye, ni podrá considerarse, una promesa o declaración sobre los resultados futuros de WISeKey.