La presentación del primer huevo de Fabergé en el mar incluida en el bautizo del nuevo barco de Regent, Seven Seas Grandeur

Sarah Fabergé, miembro fundadora del Fabergé Heritage Council, desempeña sus funciones de madrina en una fastuosa ceremonia de bautizo

Regent Seven Seas Cruises, una de las compañías líderes en cruceros de lujo, organizó una celebración de gala en Miami el 10 de diciembre de 2023, para dar la bienvenida a su nuevo barco, Seven Seas Grandeur.

Invitados VIP, incluidos socios, colaboradores, personalidades locales, medios de comunicación y pasajeros repetidores fueron invitados a la exclusiva ceremonia de gala, a bordo del tan esperado nuevo barco.

El evento de celebración marcó un hito importante en las tres décadas de experiencia de Regent en cruceros de lujo, ya que la línea de cruceros dio la bienvenida oficialmente al sexto barco de la flota más lujosa del mundo.

Como parte de las celebraciones, Regent presentó Journey in Jewels, el primer Huevo Fabergé que reside permanentemente en el mar. La pieza estrella de una colección de 1.600 obras de arte a bordo. La obra maestra, diseñada a medida, ahora se exhibirá en el impresionante atrio del Seven Seas Grandeur, para que la disfruten los pasajeros a bordo. El evento también contó con la actuación de la actriz y cantante ganadora de premios Emmy y Tony y autora de best sellers del New Times, Kristin Chenoweth.

Sarah Fabergé, miembro fundador del Fabergé Heritage Council y bisnieta de Peter Carl Fabergé, desempeñó sus funciones de madrina en el elegante y exclusivo evento de gala, luciendo joyas Fabergé hechas a medida, que serán subastadas para la Fundación Gemfields.

Inspirado en el pasado e increíblemente reinventado para el futuro, El Seven Seas Grandeur ejemplifica la herencia de perfección de Regent Seven Seas Cruises con un espacio y servicio incomparable, perfección epicúrea, arte fascinante y experiencias transformadoras para los pasajeros tan pronto como suben a bordo.

Con un tonelaje de 55.500 toneladas, una tripulación de 548 personas y solo 746 pasajeros a bordo, el nuevo barco ofrecerá una de las proporciones de espacio y personal por huésped más altas de la industria.

Diseñado por el galardonado Studio DADO, el estilo refinado, la elegancia incomparable y la belleza cautivadora del Seven Seas Grandeur superarán las expectativas de los viajeros de lujo. A bordo, los pasajeros encontrarán diseños cautivadores y reinventados para restaurantes exclusivos como Compass Rose, Chartreuse y Prime 7 entre las exquisitas opciones gastronómicas. El Seven Seas Grandeur cuenta con 15 impresionantes categorías de alojamiento que incluyen la palaciega Regent Suite con un precio de 10.000 €/noche, y sus contemporáneas, pero atemporales y espaciosas suites bellamente decoradas.

Después del evento de gala, los invitados a bordo del Seven Seas Grandeur se embarcaron en un viaje de tres noches por el Caribe con todo lo que el barco, que encarna 30 años de experiencias inigualables, tiene para ofrecer, desde un espacio inigualable en suites lujosamente decoradas hasta un servicio impecable en lujosos bares y salones, a la perfección epicúrea en cinco exquisitos restaurantes gourmet y sin olvidar las excursiones en tierra gratuitas, ilimitadas e inmersivas.

Journey in Jewels – Inspirado en los Siete Mares Durante la ceremonia, los invitados también tuvieron el honor de ser los primeros en disfrutar de la primera presentación mundial del exclusivo objeto de arte, conocido como Fabergé x Regent 'Journey in Jewels', que es el primer huevo de Fabergé que reside permanentemente en el mar.

Elaborado en Inglaterra con oro blanco de 18 quilates, la "cáscara" exterior del huevo ha sido esmaltada en un degradado de azul, representativo de los colores del mar. Este "caparazón" consta de siete intrincadas palas, un número cuidadosamente elegido para representar los siete mares que atraviesan los barcos de Regent. Como una ola, cada hoja se rompe en una "espuma de mar" de perlas y diamantes blancos en las puntas en una hazaña estética verdaderamente extraordinaria.

El majestuoso huevo se asienta sobre un pedestal adornado con esmeraldas, zafiros azules y diamantes blancos, engastados en el 'Estilo Emotion' de Fabergé, con gemas coloridas especialmente elegidas para evocar los colores del océano. Este pedestal engastado con gemas está anclado a un soporte que refleja capas de ondas acentuadas con perlas y diamantes en los bordes; más geométrico y simétrico en un guiño al timón de Seven Seas Grandeur.

Al girar el "timón" de perlas en el sentido contrario a las agujas del reloj, las siete hojas se abren delicadamente al unísono, para revelar una sorpresa escondida en su interior: otro huevo pintado a mano, que está acunado por una "ola" y gira delicadamente, revelando el gradiente cambiante de colores de los amaneceres y atardeceres en el mar y los elementos estacionales que puedes presenciar a bordo del Seven Seas Grandeur.

Como madrina, Sarah Fabergé será la anfitriona de un viaje especial Fabergé Spotlight Voyage a bordo del Seven Seas Grandeur, que navegará el 1 de julio de 2024, envolviendo a los viajeros de lujo en el mundo de Fabergé con programas de clases magistrales para grupos pequeños, acceso exclusivo a excursiones únicas e íntimas muestras de huevos Fabergé con joyas y fascinantes conferencias y proyecciones.

Joyas Fabergé hechas a medida subastadas con fines benéficos Como parte de la asociación de Regent con Fabergé, la casa de joyería ha creado un conjunto de pendientes únicos y personalizados y un anillo a juego, que usó Sarah Fabergé durante la ceremonia de bautizo.

Estas exquisitas piezas, elaboradas en oro blanco de 18k, pintadas a mano con esmalte guilloche azul y engastadas con diamantes y perlas blancos, se exhibirán en el viaje de bautizo del Seven Seas Grandeur y se abrieron para subasta durante el bautizo.

La subasta se realizará en la web de Regent Seven Seas Cruises desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 22 de diciembre de 2023. El importe recaudado se destinará a la Fundación Gemfields, la rama benéfica de Gemfields, matriz de Fabergé. El propósito de la Fundación es promover la prevención o el alivio de la pobreza y promover la conservación de la vida silvestre en el África subsahariana.

Hasta la fecha, esta organización benéfica registrada en el Reino Unido ha financiado la construcción de varias escuelas primarias y un laboratorio que funciona con energía solar. En particular, los importantes proyectos de la organización benéfica abarcan países que visita Regent, como Madagascar y Mozambique.