Cuando se trata de desarrollar o expandir proyectos empresariales, uno de los pilares principales es el acceso a financiamiento. Tradicionalmente, su obtención involucra trámites complejos y requisitos establecidos por entidades bancarias y aseguradoras, lo cual lo convierte en un proceso arduo. Sin embargo, existe una alternativa más sencilla a la hora de acceder a un crédito, gracias a Unión Credit and Guarantee (UCG).

Bajo la firme convicción de colaborar con el sector empresarial incipiente, la sociedad se dedica a la concesión directa de avales, simplificando el proceso de quienes buscan garantías financieras para acceder a fuentes de financiación.

Concesión directa de avales Si bien existen muchas empresas ya consolidadas, el mundo empresarial se nutre de los miles de emprendedores y profesionales visionarios que apuntan a hacer realidad sus proyectos, así como también de pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups que buscan ampliar sus actividades comerciales. Además de la visión, la motivación y el esfuerzo, el crecimiento de las organizaciones requiere de recursos económicos que solventen las actividades, principalmente cuando se trata de ampliar los horizontes a nivel internacional.

A menudo, los empresarios se ven enfrentados a obstáculos significativos al buscar respaldo financiero para sus proyectos. Es una realidad compleja, pero solo para quienes no han acudido a la alternativa de UCG. Al dedicarse a la concesión directa de avales, esta sociedad ha estado fomentando el desarrollo empresarial desde hace más de 20 años. Gracias a esto, se ha convertido en una aliada enriquecedora del sector.

Por otro lado, un aval que respalda el cumplimiento de obligaciones financieras es la herramienta vital para que las empresas accedan a financiamiento o contratos. Además, la concesión de UCG se realiza de manera directa, proporcionando garantías inmediatas que avalan la solvencia y la confianza de determinadas organizaciones. Al posicionarse como responsable, asegura que la entidad avalada responderá en tiempo y forma al pago de un préstamo o al cumplimiento de un contrato o, de lo contrario, responderá con respaldo financiero.

Enriqueciendo el sector empresarial con la concesión directa de avales La propuesta de UCG resulta de vital importancia no solo para las grandes organizaciones, sino principalmente para pymes, autónomos e incluso particulares. Asimismo, la concesión directa de garantías, avales y hasta financiación elimina la complejidad asociada con los requisitos burocráticos impuestos por otras entidades. Su respaldo se presenta, así, como una vía que permite a los beneficiarios llevar a cabo proyectos de mayor envergadura sin tener que acudir a bancas o financieras tradicionales.

Por otro lado, el proceso de concesión de avales con UCG se simplifica mediante sencillos pasos, para los cuales los interesados reciben la orientación del equipo profesional de la empresa. Al estar acreditados en múltiples ayuntamientos, administraciones públicas y comunidades autónomas en España, y contar con convenios con aseguradoras, pueden realizar la concesión a todo tipo de proyectos y locaciones de manera eficiente y segura.

En conclusión, con una política fundamentada en la claridad y la honestidad, UCG ha demostrado una estabilidad financiera destacada y se ha convertido en una de las instituciones crediticias más consolidadas internacionalmente que promueve su compromiso con la ayuda a la pequeña y mediana empresa a nivel global, mediante la concesión directa de avales.