Consejos para prevenir el mal uso de la tecnología

En la actualidad, el estilo de vida de la humanidad gira en torno a la tecnología y la digitalización. Hoy en día, existe una amplia variedad de dispositivos tecnológicos para diferentes fines que, si bien son de gran ayuda en muchas tareas, pueden tener efectos negativos en las personas, especialmente en niños y adolescentes.

Con el cuento El diario de Lola, la Editorial Sentir busca educar a los más pequeños acerca del mal uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El diario de Lola, el cuento que enseña sobre el mal uso de la tecnología Se trata de un cuento divertido y entretenido que presenta la historia de Lola, una niña que muestra preocupación al notar que sus hermanos dedican mucho tiempo del día en usar dispositivos electrónicos como el celular y la tableta. Aunque es un cuento para niños de entre 4 y 8 años, este libro presenta de modo reflexivo uno de los mayores problemas que enfrentan las familias actualmente: el abuso de las TIC por los niños.

El “Senticuento” está escrito en un lenguaje sencillo que permite a los pequeños entender con claridad el mensaje central, no solo con referencias precisas, sino también a través de preguntas reflexivas, situaciones de análisis y comprensión, y escenas con las que se pueden identificar. En el cuento, los niños encontrarán pegatinas alusivas a la historia, páginas para dibujar y elementos de transición que orientan a realizar búsquedas específicas por las páginas del libro. Además, contiene diferentes recomendaciones para los adultos.

El autor de El diario de Lola es el psicólogo de la Unidad de Convivencia y Contra el Acoso Escolar en la Comunidad de Madrid, José Antonio Luengo, quien es funcionario docente, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, profesor en la Universidad Camilo José Cela y Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra “Derecho del Niño” de la Universidad Pontificia de Comillas.

La serie de Senticuentos de Editorial Sentir El diario de Lola pertenece al pack de Senticuentos, una colección de cuentos para niños de Editorial Sentir que aborda temas de relevancia para el desarrollo emocional de los pequeños. Los autores de cada cuento son profesionales de la psicología y la educación, que han plasmado con historias interactivas una forma de enseñar conductas y pensamientos emocionalmente inteligentes.

El propósito es tratar asuntos fundamentales de actualidad que no se están enseñando a los niños o no se les trasmite de forma apropiada. Con las historias se ilustra y educa sobre acoso escolar, abuso sexual, cáncer, diferentes tipos de familia, separación de los padres, duelo, violencia de género, y más.

Los Senticuentos son una herramienta poderosa de gran apoyo en la educación infantil, ideal para la familia y la educación escolar.