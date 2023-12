Estudiantes de 12 universidades españolas vivieron una experiencia competitiva en GAMERGY by Cecotec

Los jugadores, procedentes de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia, disputaron las finales de la primera etapa de UNIVERSITY Esports España. Se repartieron 10.000 euros en premios entre los ganadores de la competición, que se llevó a cabo en el principal evento de esports, videojuegos y entretenimiento de nuestro país, celebrado entre el 15 y el 17 de diciembre en Madrid Miles de estudiantes universitarios de toda España participan en UNIVERSITY Esports, un proyecto global que combina actividades educativas y competiciones de videojuegos, presente en 26 países de 4 continentes. Coincidiendo con el calendario lectivo, la primera etapa del proyecto ha concluido con su presencia en GAMERGY by Cecotec 2023, evento de esports, gaming y entretenimiento que tuvo lugar en Madrid durante el pasado fin de semana.

UNIVERSITY Esports contó con uno de los stands más animados y concurridos en GAMERGY by Cecotec, en el que jóvenes y adultos pudieron disfrutar de las múltiples actividades allí disponibles. Además, el evento acogió las finales de UNIVERSITY Esports GAMERGY Qualifiers, en las que los estudiantes tuvieron la oportunidad de experimentar cómo es jugar de manera presencial junto a sus compañeros y competir por un prize pool total de 10.000 euros.

La novena temporada de UNIVERSITY Esports es posible gracias al apoyo de WD_BLACK y a la colaboración de Wuolah, la plataforma de intercambio de apuntes para universitarios.

Campeones en Madrid

Los equipos clasificados para las finales de UNIVERSITY Esports GAMERGY Qualifiers se enfrentaron por la victoria en las disciplinas de los cuatro juegos de la presente temporada de UNIVERSITY Esports.

En cuanto a los juegos de Riot Games, el equipo "Amigas Cayetano", formado por jugadores de la Universitat Politècnica de València, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universidad de Málaga, derrotó a UCAM Tokiers Academy, de la Universidad Católica de Murcia, en League of Legends.

Por otra parte, "meowmeowmeow", representando a la Universidad de Alicante, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universitat Politècnica de València, logró la victoria contra "UPC PEEK", de la Universitat Politècnica de Catalunya y de la Universidad de Sevilla, en la final de VALORANT. En Teamfight Tactics, el juego de estrategia individual, el título fue para "Odesza", estudiante de la Universitat de Barcelona.

También se disputó la final de Rocket League, en la que el equipo "Lirinki", formado por jugadores de la Universidad de Granada y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, venció a "Petankos", con representantes de la Universidad de Castilla La Mancha y Universitat Rovira i Virgili, coronándose como campeones de este primer split.

Acercando a los estudiantes a la comunidad

Los esports y el gaming han emergido como un entorno dinámico que ha capturado la atención global y suscitado un interés creciente entre jugadores y consumidores. Esta evolución no solo ha posicionado a los videojuegos como un elemento central de la industria del entretenimiento (generan más ingresos que la música y el cine juntos), sino que también ha generado numerosas oportunidades profesionales en áreas que abarcan desde marketing y gestión de eventos hasta transmisiones y dirección de equipos.

Uno de los objetivos principales de UNIVERSITY Esports es acercar a los jóvenes al mundo de los esports y que conozcan las múltiples aristas del ecosistema. Más de 3.000 estudiantes participaron en las charlas y talleres formativos llevados a cabo en GAMERGY by Cecotec, donde pudieron conocer más detalles sobre los beneficios de los videojuegos para su vida personal y laboral.