Filadelfia en 2024, un año cargado de eventos, nuevas aperturas y cultura

Las últimas novedades que hacen de Filadelfia un destino imprescindible de la Costa Este de EE.UU Filadelfia ha sido nombrada recientemente por Lonely Planet como uno de los destinos que hay que visitar en 2024. La prestigiosa editorial de guías de viajes ha elegido la ciudad por sus múltiples novedades y planes que sucederán este nuevo año. Aperturas de nuevos hoteles y restaurantes, junto con nuevas exposiciones culturales y eventos deportivos, hacen de La Ciudad del Amor Fraternal el destino perfecto para una escapada urbana de 3 a 4 días.

Museos y atracciones

De museos a galerías, de arte callejero a exposiciones, el arte está en todas partes en Filadelfia. En lo alto de la Benjamin Franklin Parkway se encuentra el Philadelphia Museum of Art, que alberga magníficas colecciones repartidas en casi 200 galerías. Tras dos décadas de planificación, diseño y construcción, el museo ha inaugurado nuevos espacios públicos y de exposición. El proyecto incluye una renovada entrada oeste y el Lenfest Hall, así como un nuevo espacio multinivel, el Williams Forum. The Franklin Institute, uno de los centros de educación y desarrollo científico más antiguos y prestigiosos de Estados Unidos, acaba de inaugurar su nueva exposición principal, "Wondrous Space", una galería de dos plantas dedicada a la exploración espacial. También habrá otras cinco nuevas exposiciones con temas como el cuerpo humano, los sistemas terrestres, el entorno construido, las máquinas avanzadas y la robótica, y la informática. Ideal para familias con niños, el Please Touch Museum ha anunciado planes para una exposición titulada "Descubrir la democracia". En ella, los niños conocerán el concepto de democracia y el papel que desempeña en sus vidas.

Aperturas de hoteles y alojamientos

Con más de 14.400 habitaciones de hotel, Filadelfia cuenta con una amplia variedad de marcas hoteleras, desde hoteles de gama alta hasta más económicos que también ofrecen una gran variedad de espacios para eventos. En los dos últimos años, Filadelfia ha acogido la apertura de nuevos hoteles, como Hyatt Centric, Canopy by Hilton y Guild House Hotel, mientras que otros muchos se han renovado, como Sheraton Philadelphia Downtown, Windsor Suites Philadelphia, Courtyard Philadelphia South at Navy Yard y Philadelphia Marriott Downtown. Los viajeros también pueden disfrutar de otras nuevas opciones hoteleras, como el Live! Casino & Hotel en el South Philadelphia Stadium District, que cuenta con más de 510.000 metros cuadrados de juego, hotel, restaurantes y entretenimiento en un solo espacio. En Center City, el nuevo Element Philadelphia y el lujoso W Philadelphia ofrecen 45.000 metros cuadrados de espacio para reuniones y eventos a lo largo de Chestnut Street. Y, para los amantes del arte, la diseñadora Shannon Maldonado ha convertido la estética de su tienda de estilo de vida Yowie en el Yowie Hotel, un paraíso del arte pop en el sur de Filadelfia, que crea itinerarios personalizados adaptados a los gustos específicos de cada huésped, arte local único y listados que destacan los acontecimientos más modernos de la ciudad.

Nuevos restaurantes para abrir bocado

Filadelfia está en plena ebullición con la apertura de nuevos restaurantes, ya que se prevé la apertura de 30 nuevos locales en la región. Entre ellos destacan Bolo, un bar y restaurante de ron latino del chef Yun Fuentes, My Loup y Pizzeria Salvy, la última aventura pizzera de Marc Vetri. En The Cauldron Philadelphia se invita a los clientes a participar en una experiencia interactiva de elaboración de pociones, y todas las comidas y bebidas que se sirven aquí tienen elementos que parecen sacados directamente de un místico cuento de hadas. También hay espacio para la cerveza y el vino: por ejemplo, Carbon Copy aporta la primera combinación de cervecería y bodega a Filadelfia, un auténtico "bar de barrio". El objetivo del propietario es ofrecer "una experiencia gastronómica accesible y única", así como cerveza, vino y aperitivos elaborados al momento. Loch Bar Philadelphia, que abrió en octubre, es un nuevo local de lujo en el fabuloso edificio Arthaus que combina buena comida y música en directo, la solución perfecta para los amantes del marisco.

Actividades al aire libre, deportes y eventos

Filadelfia también espera acoger varios de los mayores acontecimientos deportivos del mundo en los próximos cinco años, lo que traerá a la ciudad un gran número de turistas y amantes del deporte. Entre los acontecimientos deportivos se incluyen, por ejemplo, seis campeonatos de la NCAA, que incluirán cuatro deportes entre 2023 y 2026 (lucha libre, baloncesto masculino, remo femenino y lacrosse masculino), pero también WrestleMania 40 en 2024, un evento de entretenimiento deportivo de dos noches que se celebrará en el Lincoln Financial Field, el Campeonato de la PGA, el Partido de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá de los eventos deportivos, también hay otros como el The Philadelphia Flower Show, el mayor encuentro hortícola del país y el más longevo del mundo, que atrae cada año a 250.000 asistentes de todo el planeta y se celebrará del 2 al 10 de marzo de 2024. La Pennsylvania Horticultural Society desveló el lema de la edición de 2024 de la PHS Philadelphia Flower Show: United by Flowers, una celebración de la colorida comunidad que se reúne para compartir su amor por la jardinería, las flores y las plantas. Además de sus impresionantes exhibiciones florales habituales, la exposición de 2024 también contará con el mayor concurso de plantas de interior y de interior del mundo.