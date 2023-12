Àuria Perfumes ilumina la Navidad con su catálogo inclusivo y sostenible

Con la cosmética sólida, natural e inclusiva como estrella y una amplia variedad de pequeños obsequios y detalles para el hogar, con precios que oscilan entre los 2,5 € y los 30 € El fabricante de perfumes, cosmética y ambientación de hogar para terceros, Àuria Perfumes ha presentado su catálogo especial de Navidad, una colección única que refleja la inclusividad y sostenibilidad que define a la compañía.

En conjunto, más de 50 productos diseñados por algunas de las personas con alguna discapacidad que trabajan en la compañía, con la colaboración de artistas locales.

Esta colección está compuesta por artículos para la decoración del hogar -soportes decorativos para velas realizados con papel maché y disponibles en varios colores, velas con diferentes diseños, adornos de Navidad, etc.- felicitaciones de Navidad, y la gran novedad de este año: productos de cosmética sólida, natural e inclusiva, si bien también es posible optar por alguna de las cestas que incluyen un surtido variado de todos estos artículos. Todo ello a precios muy competitivos que oscilan entre los 2,5 € y los 30 €.

Todos estos artículos están pensados para ayudar a construir un futuro para aquellas personas con más riesgo de exclusión, manteniendo la responsabilidad social y medioambiental que caracteriza a la compañía

Cosmética sólida, natural e inclusiva, con envases abrefácil

Àuria Perfumes ha desarrollado, bajo su marca Aquauria, una línea de productos cosméticos naturales sólidos e inclusivos, apta y accesible para todos, y con envases fáciles de abrir y usar para todas las personas, también para aquellas que tienen discapacidades físicas. "El 70% de los 460 empleados que forman la plantilla de la compañía tienen algún tipo de discapacidad intelectual, o se encuentran en riesgo de exclusión o vulnerabilidad" ha afirmado Jesús Mejías, Business Development de Àuria Perfumes.

A partir de esta filosofía, todos los productos de la marca Aquauria, que la compañía destaca en su catálogo de Navidad, están formulados exclusivamente con activos de origen natural y orgánicos y envasados en packaging sin plásticos, compostable, biodegradable, reciclable y reutilizable con el objetivo de proteger el medio ambiente y promover la cosmética zero waste, o cero residuos.

El catálogo de Navidad de productos de la compañía incluye champús para todo tipo de cabellos -dañados, grasos, seco o debilitado-, bálsamos labiales, desodorantes, jabones para el cuidado facial y del cuerpo, jabones astringentes, nutritivos, para pieles acnéicas, y para distintos tipos de necesidades, exfoliantes para el cuerpo, y un largo etcétera.

Y los artículos más originales y festivos para el hogar con un toque festivo

Àuria Perfumes incluye también en su catálogo esta Navidad una amplia variedad de originales artículos para disfrutar en casa y para recibir invitados de una forma especial.

Esta colección incluye desde velas y portavelas, adornos para el árbol de Navidad y el Nacimiento, menaje para el hogar como tazas, pines, abrebotellas, imanes, llaveros, tarjetas de felicitación para familiares y amigos, estuches, monederos y neceseres con motivos navideños para poder realizar pequeños obsequios a familiares y amigos, ideales para hacer regalos que no solo alegrarán a los seres queridos, sino que también contribuirán a un mundo más feliz.

En palabras de Jesús Mejías, Business Development de Àuria Perfumes, "La colección de este año es un testimonio de la dedicación de la compañía a la inclusividad y la sostenibilidad. Cada compra contribuye no solo a embellecer los hogares, sino también a construir un futuro más brillante para quienes más lo necesitan".

https://auriaperfumes.com/