El Método Arcón se constituye oficialmente como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad

El Método Arcón está acreditado por prestigiosas instituciones como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad, habiendo sido galardonado junto a su creador, por las Naciones Unidas, Gobiernos, Universidades..., al haber incrementado, optimizando efectividad, la preservación y el salvamento de vidas humanas, animales y de plantas en el mundo (frente a desastres naturales y antrópicos, explosivos, minas, pandemias, evitación de plagas animales o vegetales, etc.) No debe ignorarse que todo perro que realice las operaciones búsqueda y detección (ya sea caminando o corriendo, suelto o unido a una traílla) si no está experimentando, por ejemplo, un nivel tan intenso como perseverante de concentración y frente a cualquier situación (lo cual se logra con el avance Método Arcón entre otros potenciales imprescindibles), le resultará imposible detectar en la mayoría de los casos, las emisiones de olor mínimamente perceptibles (espiración de supervivientes extremadamente sepultados, explosivos especialmente enterrados y/o hermetizados, etc.) Los perros formados mediante Método Arcón son los más eficaces del mundo en búsqueda, detección y salvamento (también respecto a los instrumentos artificiales), habiendo sido constatado oficialmente por principales instituciones intervinientes de numerosos países (en cientos de simulacros oficiales e intervenciones reales) que son los únicos que logran (incluso frente a situaciones extremadamente adversas) valores 10 (en Escala Parámetros Incidentes de cero a diez) relativos a todos los aspectos esencialmente incidentes respecto a las operaciones de búsqueda y detección para salvamento.

Puntualizando que la optimización de efectividad que confiere la aplicación del Método Arcón, es aplicable con idénticos resultados, oficialmente verificados, a la búsqueda y detección de supervivientes sepultados en desastres naturales o antrópicos, personas extraviadas, biodetección, explosivos, minas antipersonales, especies animales y/o vegetales protegidas y/o prohibidas y que lógicamente aunque esta optimización de la autonomía psíquica, motivación específica y sostenida concentración (entre todo un conjunto de aspectos como los nueve que relaciono a continuación) favorezca al máximo, por ejemplo, los valores relativos al umbral mínimo de percepción olfativa en cada perro, estarán siempre inevitablemente afectados y limitados por factores incidentes de naturaleza anatómica, fisiológica,etc.: autonomía psíquica útil, motivación específica (respecto a extrema durabilidad temporal y adversidad), concentración específica sostenida respecto a extrema durabilidad temporal y adversidad (nula visibilidad, sonidos estrepitosos ininterrumpidos, etc.), inhibición, neutralización sensorial de estímulos potencialmente interferentes, activación e interacción de datos específicos almacenados memorísticamente, rendimiento perceptivo olfativo (captación, discriminación, etc.), umbral mínimo de percepción olfativa, rapidez y precisión en la detección específica, estrategias de búsqueda, etc.

Pudo lograr tras doce arduos años de investigación e innovación, crear el Método Arcón, para lo cual necesitó conocer, observar, continuada experimentación de campo, analizar conductualmente en profundidad y con gran matización, por ejemplos, las dinámicas de reactividad, interacción, etc. relativas a procesos cognitivos en el perro, como la concentración, memorización o percepción olfativa, para poder intervenir, crear las innovadoras técnicas, cuya aplicación optimizarían por fin la efectividad en la especie canina respecto a las operaciones de búsqueda y detección para salvamento (superando, de forma oficialmente constatada, el nivel de eficacia del sistema tradicional canino y el de los instrumentos artificiales más avanzados), considerado por innumerables expertos oficiales de diversos países, como el avance científico relativo a búsqueda y detección canina para preservación y salvamento de vidas más importante de la historia.

Conforme avanzaba en las investigaciones e innovación, él iba constatando que por ejemplos, las dinámicas de interacción o de reactividad, relativas a los citados procesos cognitivos especialmente determinantes en la conducta de búsqueda y detección canina, eran tan extremadamente amplias, como complejas y desconocidas para el humano.

Realmente constituía un reto aparentemente imposible, analizar, conocer e intervenir con la máxima precisión, profundidad e incidencia específica que resultasen posibles, sobre los citados procesos, entre otros, que se llevaban a efecto de forma tan inescrutable en el cerebro canino, hasta lograr optimizar la efectividad, el rendimiento, en las operaciones de búsqueda y detección canina para salvamento (inclusos frente a situaciones de especial adversidad y durabilidad temporal).

Considerando que el perro actúa, por ejemplo en función de la información que almacena, y de la forma en que memorice y analice la misma, adoptando unos u otros tipos de respuestas, de reactividad, de comportamiento, Jaime Parejo debió observar, analizar, registrar, investigar, intervenir, crear, etc. por ejemplo, respecto a la interpretación y reactividad de la especie canina ante el lenguaje verbal y corporal humano (con la extraordinaria matización y positiva precisión que se requería), o respecto a innumerables estímulos de naturaleza visual, auditiva, odorífera o táctil, así como los efectos visibles de sus complejas formas y dinámicas de almacenamiento y activación de información específica, de generación de expectativas útiles relativas a múltiples procesos experimentales de aprendizaje, de los diversos trastornos incidentes como la inhibición, frustración, etc.

Los niveles de dificultad, se incrementaban sustancialmente, por ejemplo, debido al amplio abanico de factores o variables incontrolables, que tanto afectaban, complicaban y dilataban los continuos procesos de investigación, experimentación de campo, que secuencialmente necesitó abordar y profundizar, de forma imprescindible, durante años.

Todo ello se complicaba muchísimo más aún debido a que el objetivo desde el principio, no era culminar las investigaciones y potencial innovación, cuando lograse simplemente "mejorar" la efectividad de lo entonces existente en el mundo (el básico sistema tradicional consistente en la simple aplicación del condicionamiento operante). El sólido y excepcional reto era el de intentar llegar a "optimizar", maximizar la eficacia de la búsqueda y detección en las operaciones reales, para así potenciar en este ámbito, todo lo que resultase posible y de forma humanitaria no lucrativa, la preservación y el salvamento de vidas humanas, animales y de plantas.

Trascendente objetivo logrado, cuando por fin el Dr. HC Jaime Parejo culminó todo un arduo proceso de investigación e innovación, de doce años de duración, habiendo ya creado lo que constituye un trascendente avance científico, que registraría, siendo consecuentemente aprobado oficialmente en el RGPI como innovadora obra científica.

Por fin, tras una dilatada y ardua labor de investigación e innovación (miles de días, de folios escritos, de operaciones de búsqueda y detección canina minuciosamente diseñadas, analizadas, registradas, etc.), logró crear todo un conjunto de técnicas, siete, las cuales comprenden el Método Arcón (vinculadas según los casos, a los diferentes procesos formativos o acciones de intervención específicos) tan complejas y extremadamente amplias como innovadoras y trascendentes, las cuales perfectamente interrelacionadas, lograban optimizar (incluso frente a máximas cotas de factible durabilidad temporal y adversidad) el rendimiento y resultados en las operaciones de búsqueda y detección canina para salvamento, consiguiendo además al resultar necesario, interrelacionar con total simultaneidad, parámetros tan potencialmente incompatibles como la autonomía psíquica y la motivación, los cuales conjuntamente maximizaban el grado de concentración sostenida del ejemplar canino durante las operaciones de búsqueda y detección, y maximizaban consecuentemente el indispensable y vital nivel de rendimiento perceptivo olfativo, así como el umbral mínimo de percepción odorífera, entre otros aspectos esencialmente incidentes y determinantes, potenciándose al máximo posible la inhibición de todo tipo de estímulos potencialmente interferentes (auditivos, visuales, olfativos, etc.), la captación olorosa, la positiva activación de los datos informativos alojados en el almacén memorístico del perro, así como la inmediata y adaptada elaboración de fructuosas estrategias de búsqueda, entre otros aspectos fundamentales esencialmente incidentes.

Realmente se necesitaba, a nivel internacional, un avance científico que lograra, optimizando incluso si así fuera posible, la efectividad en las operaciones de búsqueda y detección canina para salvamento, y por fin el 23 de octubre de 1994, tras intensos años de incesante investigación, innovación y perfeccionamiento, verificó en una actividad gubernamentalmente oficial de extrema envergadura (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, España) que había logrado su gran objetivo, optimizar, maximizar en todo lo posible, la eficacia incluso frente a situaciones extremadamente adversas, y a partir ahí el proyecto sería, sin pausa, entregarlo al mundo, países con mayor nivel de riesgos, de forma totalmente altruista, en bien de la humanidad, animales y plantas en general.

Ha sido constatado científicamente, por ejemplos, la transferibilidad y la reproducibilidad de esta innovadora y trascendente metodología, constituyendo el medio de búsqueda y detección más eficaz que existe (respecto a los actuales instrumentos artificiales y al sistema tradicional canino), con extremada diferencia, oficialmente constatado, avalado y galardonado, siendo el único que por ejemplo:

1.- Ha sido oficialmente avalado a nivel científico y académico por prestigiosas Universidades y Sociedades Científicas, como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad.

2.- Ha sido aprobado como el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda por Gobiernos de países debido fundamentalmente, a sus excepcionales resultados internacionales, oficialmente acreditados, relativos a las operaciones reales de búsqueda y detección canina en las diversas especialidades.

3.- Ha logrado optimizar demostrablemente la eficacia en los equipos caninos de búsqueda y detección, en las diversas especialidades (supervivientes sepultados, explosivos, minas, enfermedades, etc.)

4.- Ha sido oficialmente galardonado por prestigiosas Universidades, Instituciones Científicas, Cuerpos de Bomberos, de Policías, Ejércitos, las Naciones Unidas, etc.

5.- Su respectiva síntesis ha sido seleccionada, publicada y transmitida por prestigiosas revistas científicas especializadas, libros y conferencias en congresos científicos especializados de mayor importancia a nivel internacional.

6.-Legalmente aprobado, inscrito y protegido en el Registro General de la Propiedad Intelectual como nueva obra científica, y cuyo autor es el Dr. h.c. Jaime Parejo García.

