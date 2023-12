Wisse Moving ofrece servicios de mudanzas internacionales a Australia y Nueva Zelanda

Para realizar con éxito una mudanza internacional es indispensable contar con los servicios de profesionales expertos en estas gestiones, que trabajen con responsabilidad y máxima calidad. Con oficinas centrales en Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga, la empresa Wisse Moving realiza mudanzas internacionales a Australia y Nueva Zelanda, así como a otros países como EEUU, Canadá, Dubai, Abu Dabi, Singapur Tailandia y varios destinos de Europa. Un servicio completo identifica a esta compañía que no solo se encarga del embalaje y transporte de muebles y objetos, pero también de los trámites de aduana, seguro de transporte, protección de mobiliario y todo lo necesario para que la mudanza ocurra sin inconvenientes.

Soluciones de domicilio a domicilio Wisse Moving tiene más de 14 años de experiencia en organizar todo tipo de mudanzas con eficacia y comodidad. Al acceder en la página web de la empresa, los usuarios pueden solicitar un presupuesto sin compromiso en el que están detallados los servicios que abarca la mudanza internacional y el coste de ese transporte en específico. Esto se logra con una inspección de los objetos por videollamada, antes de enviar al cliente la propuesta de mudanza. De esta manera, el solicitante no tiene que recibir personal de la empresa en su casa, siendo mucho más rápido y cómodo.

Una de las razones que priman a la hora de seleccionar a Wisse Moving es el servicio “door to door”, es decir, de domicilio a domicilio. Si el cliente lo prefiere, el personal de la empresa embalará de manera todos sus enseres para garantizar que lleguen en perfecto estado, tanto en barco, como por avión, y también se encargará del desmontaje. Asimismo, los bienes están protegidos por un seguro de transporte si el cliente lo desea.

Además de la atención en sus cuatro delegaciones centrales, la compañía de mudanzas internacionales a Australia y Nueva Zelanda, entre otros países, cuenta con servicios de embalaje y la recogida en Bilbao, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante, Granada, y muchos más. Estos servicios también incluyen la colocación de los bienes en guardamuebles antes de embarcar al contenedor.

Gestiones certificadas Un aval de la alta calidad de la atención de Wisse Moving es su membresía en Asociación de Mudanceros Internacionales (IAM). Esta red global de agentes sirve de apoyo para las mudanzas internacionales a Australia y Nueva Zelanda o a otros países, mediante un acompañamiento en caso de facilitar los trámites de aduana, documentación o visado, lista de objetos prohibidos y otros aspectos que harán exitoso el traslado.

La naturaleza de familiar de esta empresa hace que sus líderes y su personal sean empáticos con cada traslado que organizan. Los representantes de la empresa expresan su voluntad de ejecutar cada mudanza de manera exitosa a través de gestores personales.

Con Wisse Moving, los españoles que deciden aprovechar las oportunidades laborales que ofrecen Australia y Nueva Zelanda cuentan con una empresa que tendrá toda la mudanza bajo control.