¿Por qué es importante incorporar las nuevas tecnologías en los negocios?, por EBIS

En los últimos tiempos han surgido nuevas tecnologías que sirven para optimizar el trabajo de las personas. Al incorporar estos avances en empresas de múltiples sectores es posible generar cambios positivos y ganar tanto en eficiencia como en productividad.

Ahora bien, para aprovechar estas herramientas innovadoras es necesario contar con la formación necesaria. Por este motivo, el centro educativo EBIS ha creado programas especializados que permiten incorporar nuevas tecnologías a distintos negocios.

¿Por qué es importante para las empresas la incorporación de tecnología? Las nuevas herramientas digitales que se encuentran disponibles actualmente pueden mejorar el desempeño de una organización en múltiples áreas. Por ejemplo, se pueden aplicar para ofrecer una mejor experiencia y una comunicación más fluida a los clientes. En este sentido, con chats automatizados basados en inteligencia artificial, la atención al cliente puede estar disponible las 24 horas de todos los días.

Además, es posible aplicar nuevas tecnologías para obtener y procesar un volumen mayor de datos. De este modo, es posible conocer mejor a los segmentos de público al que se dirige un negocio y tomar decisiones informadas. Esto optimiza la eficiencia de campañas de promoción o marketing y sirve para dar impulso a las ventas.

Por otra parte, con aplicaciones y herramientas de software especializado una empresa puede optimizar diversas gestiones. Con respecto a esto, hay programas informáticos que sirven para gestionar equipos de trabajo, clasificar documentos y otorgar permisos digitales, entre otros usos. En este sentido, las herramientas tecnológicas innovadoras también pueden emplearse para que la estructura interna de una organización sea más eficiente.

En particular, en el área de recursos humanos hay adelantos que permiten que los gerentes lleven adelante evaluaciones del personal de forma exhaustiva y rigurosa. Esta tecnología también puede aplicarse para realizar búsquedas de talento de manera más eficiente.

El máster en inteligencia artificial generativa de EBIS Una de las tecnologías que permite conseguir los resultados comentados anteriormente es la inteligencia artificial aplicada. Por este motivo, EBIS ha diseñado el Máster en Inteligencia Artificial Generativa, para aprender acerca de todas las posibilidades que ofrece este avance y sus aplicaciones posibles en distintos campos profesionales. Por ejemplo, al usar inteligencia artificial es posible aumentar la productividad laboral, mejorar procesos empresariales y crear nuevos servicios.

En particular, este curso se dirige a todas las personas que deseen profundizar en esta tecnología disruptiva para aplicarla en un ámbito empresarial. En principio, no se requiere ninguna formación previa específica. Además, EBIS ofrece formaciones en otras áreas tecnológicas como blockchain, web3 y data science.

A través de las formaciones que ofrece EBIS es posible incorporar los conocimientos necesarios para aplicar nuevas tecnologías y fomentar el crecimiento de negocios en distintos sectores.