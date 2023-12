Reparar Ordenadores dejan el iPhone 13 como nuevo gracias a sus profesionales

Cuando un iPhone no enciende, se ha mojado, no carga, falla el sistema táctil, hay problemas con el Face iD o se le rompe la pantalla, comprar un teléfono nuevo no siempre es la mejor opción. En Madrid, los técnicos de la empresa Reparar Ordenadores se encuentran altamente cualificados para resolver estos y cualquier otro problema que se presente en estos dispositivos, así como en equipos de otras marcas. Gracias a este equipo de expertos en tecnología Apple, los iPhone podrán mantenerse como nuevos por mucho tiempo. Una de las reparaciones más solicitadas a la tienda es cambiar pantalla iPhone 13, una tarea que depende del tipo de intensidad del golpe en el aparato.

Los servicios múltiples de Reparar Ordenadores El CEO de la empresa de servicio informático especializado, David Ruiz Grau, destaca la labor de la compañía como una gestión de excelencia en el hallazgo de soluciones rápidas para teléfonos, ordenadores y demás aparatos electrónicos, con una trayectoria que inició en 2006 y se ha mantenido a lo largo de los años con éxito.

Cuando se necesita cambiar una pantalla del iPhone 13, en los modelos A2482, A2631, A2633, A2634, A2635, se requiere una revisión exhaustiva del equipo para corroborar si es necesario cambiar la pantalla completa o bien la avería es otra, como problemas en la placa base, batería...

Por otro lado, el precio de la reparación incluye los repuestos que sean necesarios, la mano de obra y el IVA. Por lo tanto, el presupuesto inicial de cambiar pantalla iPhone 13 puede variar si los profesionales de la empresa descubren alguna otra avería durante el proceso de revisión.

En cualquier caso, Reparar Ordenadores dispone de servicio de recogida y entrega en España, incluyendo las Baleares y Portugal. Una vez que el equipo es reparado en el taller, el envío de vuelta a la dirección indicada por el usuario se realizarán en un plazo de 24 horas hábiles. Además, el cliente tiene la opción de recoger el móvil reparado en la sede de Madrid.

Garantía de tres meses Para cambiar una pantalla del iPhone 13, la garantía de la compañía es de tres meses. Este respaldo abarca solo las reparaciones ya realizadas en la pantalla, pero no el resto de las partes de los dispositivos.

Sin embargo, es importante destacar que los servicios integrales de esta empresa incluyen no solo el cambio de pantalla de móviles iPhone, desde el modelo aún vigentes como el 6 o 7, hasta el tan solicitado IPhone 13. También se llevan a cabo cambios de batería, reparación de la placa, el auricular o el cambio de la cámara delantera y mucho más.

Por otro lado, además de ser expertos en iPhone, iPad, MacBook y demás dispositivos Apple, Reparar Ordenadores cuanta con el talento humano necesario para reparar cualquier equipo móvil con sistema Android.

En conclusión, gracias a un servicio eficiente y responsable, en el que se utilizan técnicas avanzadas de reparación, los usuarios tendrán nuevamente sus dispositivos en perfectas condiciones y contribuirán con el ahorro de recursos en el planeta.