Los cursos de Emma Llensa que se enfocan en marketing digital

Los negocios enfocados en el mundo digital se están convirtiendo en las opciones más rentables y efectivas para particulares, autónomos, emprendedores y pequeñas empresas. La razón de esto es que los negocios permiten la expansión internacional de cualquier tipo de producto o servicio sin necesidad de construir estructuras físicas.

El objetivo de los cursos de Emma Llensa es ayudar a particulares y empresas a generar ingresos en este nuevo mundo mediante la aplicación de diversas estrategias y herramientas profesionales. Entre estas estrategias se encuentran las campañas publicitarias con Facebook Ads y Google Ads, ChatGPT, entre otros.

Programas y cursos especializados para crecer en el mundo digital Emma Llensa ha creado una academia de marketing digital que enseña a emprendedores, profesionales y empresarios como impulsar el crecimiento de sus marcas en el ámbito online. Esta academia tiene una gran variedad de cursos y paquetes, entre los cuales se puede mencionar el pack de Facebook Ads para aprender de cero a experto como dominarlo. De igual manera, ofrece formaciones exclusivas para gestionar por completo el desarrollo, ejecución y gestión de campañas publicitarias con las redes sociales más populares del momento como son Google, TikTok, LinkedIn e Instagram. Por otra parte, Emma Llensa ofrece formaciones en email marketing y automatización con active campaign. Actualmente, el email marketing es conocido como una de las opciones más seguras y efectivas para quienes buscan crear su propia comunidad y cartera de clientes potenciales. Otras formaciones importantes a destacar son la creación de ChatBots para captar y fidelizar leads, desarrollo de páginas de ventas, retargeting con Facebook, embudo de ventas y otras especializaciones.

¿Por qué hacer los cursos de marketing digital de Emma Llensa? En la actualidad, crear una página web o producto digital, lanzarlo al mercado y hacer publicidad en redes ya no basta para atraer a clientes potenciales. La razón de esto es que el mercado online está saturado de marcas personales, emprendimientos, productos y servicios de todos los sectores de negocios. Por ello, es fundamental aprender a destacar del resto y realizar campañas publicitarias que realmente arrojen resultados sólidos a corto y largo plazo. Los cursos de social media ads, automatizaciones y email marketing de Emma Llensa ayudan a lograr esa diferenciación publicitaria y a crear una imagen de marca más atractiva. Además de esto, los cursos de ChatGPT y ChatBots que ofrece resultan esenciales para diseñadores, emprendedores, copywriters, creadores de contenidos y cualquier profesional que busca acelerar su crecimiento. Este crecimiento y aumento en la productividad es necesario para no quedar atrás y ganar mayor rentabilidad en un entorno tan competitivo, cambiante y disruptivo como el digital.

Emma Llensa ofrece mentorías 1 a 1 para profesionales, empresarios y emprendedores que buscan un servicio de consultoría y formación más personalizado. De igual manera, proporciona una gran variedad de paquetes de cursos con ofertas y mentorías grupales para equipos de trabajo, empresas y grupos interesados.