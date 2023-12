Hipoges cierra 2023 con una gran inversión en RSC y pone el ‘sello’ con su acción solidaria navideña

Este año que termina ha estado profundamente marcado por medidas y acciones de gran impacto social, en especial la acción navideña de entrega de regalos a un colectivo de menores desfavorecidos. La entrega ha estado enmarcada en la Campaña de Navidad del grupo en colaboración con Fundación Diversión Solidaria. De este modo, cada empleado que ha querido participar ha recibido la carta de un peque en riesgo de exclusión social con el regalo que le gustaría recibir Hipoges, plataforma de referencia en el sector de Asset Management, lleva años posicionando las acciones de Responsabilidad Social Corporativa como uno de los pilares básicos como empresa. Con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa y equitativa, el servicer erige su cultura corporativa en torno al compromiso social. Un compromiso que lleva a cabo gracias a su contribución activa y voluntaria en la mejora de los diferentes entornos en los que se desarrolla su actividad: como el desempeño ecológico, económico o de buen gobierno, entre otros.

Esta Navidad no podía ser de otra forma y todo el equipo de las oficinas de Madrid ha llevado a cabo su tradicional acción social en clave solidaridad.

La iniciativa estuvo enmarcada en la Campaña de Navidad del grupo en colaboración con Fundación Diversión Solidaria y se materializó con la entrega desinteresada de más de 100 juguetes a niños desfavorecidos y en riesgo de exclusión social por parte de la plantilla. De este modo, con el nombre ‘La magia de la Navidad’, cada empleado que ha querido participar ha recibido la carta de un menor en riesgo de exclusión social con el regalo que le gustaría recibir.

Solidaridad, uno de los más fuertes pilares de la RSC de Hipoges, presente, cada año, en la agenda del servicer

Tanto interna como externamente, se ha llevado a cabo un gran esfuerzo por promover valores como la solidaridad, la diversidad e igualdad o la inclusión.

En lo referente al ejercicio de 2023, y gracias a los excelentes resultados del grupo, el área de Responsabilidad Social Corporativa ha vuelto a ser uno de los departamentos más significativos y con más inversión. Algo que solo es posible gracias a la ‘familia’ de profesionales que trabaja cada día para dar un servicio excelente a sus clientes. Es por ello por lo que, desde el departamento de RRHH de la compañía, enfocado al Talento y las Personas que conforman el equipo, comentan: "por eso es fundamental para nosotros seguir desarrollando iniciativas centradas en nuestros empleados y en lo que son los valores clave del grupo: solidaridad, diversidad, inclusión".

Pero el ánimo del servicer en contribuir socialmente no queda relegado a las iniciativas solidarias. Hace algo más de tres meses, tuvo lugar en Madrid una campaña de donación de sangre que también se replicó en la ciudad de Valencia. Asimismo, se llevó a cabo en la segunda mitad del año una acción de promoción de la lectura en Fundación Melior, sin olvidar el concurso de fotografía que tuvo lugar a mediados de agosto de 2023, para el impulso de la cultura desde el servicer.

Diversidad e Igualdad en la contratación del talento: un continuo y pieza clave en la cultura corporativa de Hipoges

Precisamente, solidaridad, inclusión o diversidad son valores que cobraron aún más sentido en el pasado mes de mayo con la celebración del Mes Europeo de la Diversidad, unas semanas al año en las que Hipoges se dedica a promover y a hacer más visibles las diferentes medidas que la compañía implementa en este sentido. De hecho, en palabras de portavoces de estas acciones dentro de la compañía, la diversidad es un tema clave en el que el grupo quiere seguir centrándose y que ha estado explorando, especialmente, en términos de contratación.

Fruto de esto, Hipoges incluye en su política una contratación que no distingue en razones de edad, género o procedencia, como pilares que rigen su cultura corporativa son, por un lado, la atracción, retención y el cuidado de su talento. Todo ello se ve concretado en su Plan de Igualdad e inclusión, un plan lleno de medidas que se actualizan periódicamente para estar en consonancia con los barómetros más exigentes a nivel social y corporativo.

Este último y vasto escenario les ha proporcionado varios premios y certificaciones, como la de Happy Index At Work, de Choose my Company, que el servicer ha conseguido varios años consecutivos como premio a los índices de satisfacción laboral de sus empleados. Además, en este 2023 también se han desarrollado acciones como Hipoges el Mes Internacional de la Mujer 2023, para la promoción de la igualdad en la esfera personal, familiar y profesional (#HipogesWomensMonth2023.).

No hay que olvidar tampoco uno de los clásicos y potentes ejes de Hipoges para el cuidado de sus empleados, desde donde se ha concienciado por enfermedades que afectan a porcentajes de población significativos a nivel mundial, como el cáncer de mama. En este sentido, se llevaron a cabo iniciativas tanto interna como externamente y los empleados pudieron colaborar entre ellos.

El plan Hipocare, un sólido plan de bienestar 360º, con acciones que promueven la alimentación saludable, la actividad física y la sostenibilidad seguirá asistiendo y cuidando de la plantilla

Y, es que, la salud y el bienestar de los empleados ha sido una constante en RRHH dentro del servicer. "Solo un equipo motivado que priorice su salud nos permite mantener el alto nivel de los servicios que prestamos. Así que tenemos muy claro que este debe ser uno de los pilares de nuestro trabajo", afirman representantes de Hipoges dentro de esta área.

Estas premisas se ven vertebradas por el plan Hipocare, un sistema enfocado en el bienestar del empleado en el que prima la alimentación saludable, la actividad física y la sostenibilidad en todas las áreas de negocio del servicer. Fruto de ello se han llevado a cabo acciones como el Día de la salud mental, con cursos específicos llevados a cabo por el servicio de Psicología de Sanitas. Además, también se engloban en este plan todas las iniciativas deportivas donde se incluye a la plantilla en el fomento de la actividad física. Es el caso, entre otras acciones, de la Carrera de empresas valencianas llevada a cabo por Grupo Notresport, el equipo de fútbol de Madrid o la Carrera de fin de año en todas las oficinas del servicer.