La Inteligencia Artificial revoluciona el negocio de datos personales y garantiza la privacidad

In2AI emerge como una empresa de inteligencia artificial clave para abordar y mejorar la gestión y protección de la privacidad de los usuarios Dicen que lo "gratis" a veces sale caro y eso es, precisamente, lo que ocurre cuando se accede a cualquier servicio en Internet. Aunque portales como Google, Facebook, Amazon o X ofrecen un uso gratuito, lo cierto es que se lucran a través de la venta de los datos personales de los usuarios que acceden a sus servicios, sin que los propietarios de dichos datos, los usuarios, reciban ninguna compensación por ello.

La interconexión digital ha generado un aumento significativo en la cantidad de datos personales que se comparten diariamente, sin ningún control, ni beneficio, por parte del usuario. Obviamente, tal como está definido el negocio para la gestión y venta de los datos en la actualidad, los usuarios no tienen ningún interés, ni ninguna posibilidad, de obtener ningún tipo de compensación, pues no existen herramientas, ni es posible competir con las grandes empresas poseedoras de los datos de una forma individualizada.

En este contexto, In2AI emerge como una empresa de inteligencia artificial clave para abordar y mejorar la gestión y protección de la privacidad de los usuarios.

El proyecto PORPRI-ML, la clave del cambio

El proyecto PORPRI-ML, diseñado por la consultoría en inteligencia artificial In2AI es una de las claves para conseguir la gestión y privacidad de los datos por parte de los usuarios. Este proyecto surge a raíz de la participación de In2AI en el proyecto DAPSI, financiado por la Unión Europea como parte del Programa Horizonte 2020.

El proyecto Dapsi, basado en I+D y la innovación tecnológica, buscaba promover el desarrollo de soluciones centradas en el usuario y la portabilidad de datos. Esto permitió a In2AI el desarrollo de diversas iniciativas en áreas clave como inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de las cosas (IoT) y blockchain. En concreto, DAPSI respalda iniciativas que utilizan inteligencia artificial de manera ética y transparente, promoviendo soluciones que garanticen la privacidad del usuario mientras aprovechan los beneficios de la tecnología.

A partir del proyecto DAPSI, In2AI ha diseñado el proyecto PORPRI-ML, que ha sido subvencionado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia. Este proyecto facilita a los ciudadanos, a través de la plataforma PORPRI-ML, la transmisión de sus datos de un proveedor de servicios a otro de manera muy sencilla y directa, modelo Per to Per, sin intermediarios, permitiendo a los ciudadanos decidir a quién ofrece sus datos y que compensación, monetaria o no, quiere percibir por ellos.

Una de las grandes ventajas del proyecto PORPRI-ML, a diferencia de las empresas individuales que solo disponen de los datos que se generen en su actividad, es que los usuarios dispondrán de todos los datos integrados que se generen en las diferentes empresas que los poseen (redes sociales, buscadores, centrales de compra, bancarios, consumos, médicos, etc.). Esto aporta un enorme poder al usuario, el cual podrá "negociar" con los datos que desee ofrecer a la empresa interesada, a través de la plataforma a desarrollar por In2AI. El sistema garantiza la absoluta "privacidad" y cumplimiento del RGPD, el "comprador" de los datos nunca podrá conocer dichos datos hasta que el usuario decida su cesión.

El CEO de In2AI, Manuel Ruiz Aldereguia, explica que el reto de este proyecto no es el desarrollo tecnológico, pues In2AI ya ha demostrado su capacidad y su know How con el proyecto DAPSI, el reto es "la obtención de los datos por parte de los ciudadanos, esto es, que las empresas que actualmente tienen los datos los cedan sin inconvenientes, y en un formato asequible".

Según detalla, "este proyecto se concibe como una Killer App, es decir, aquella que supera a las aplicaciones existentes, y tiene implicaciones de mayor alcance". En ese sentido, se promueve un cambio en el modelo de negocio actual y en las reglas de juego, donde el poder pasa al propietario de los datos, cumpliendo con el RGPD y con privacidad total, "pasando de un modelo donde las empresas gestionan y deciden, a un modelo donde se realiza un Intercambio de Datos Personales, desde el ciudadano "vendedor" hasta la empresa "comprador", de una forma directa, sin intermediarios, a través de redes P2P, con control del propietario, el cual recibe un beneficio", añade.