El zumo de granada natural es una bebida muy popular debido a los beneficios que aporta al organismo, gracias a sus propiedades antioxidantes. Consumir a diario el zumo de esta fruta reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Según la empresa La Imperfecta, esta bebida reduce el endurecimiento de las arterias y mejora el estado de los vasos sanguíneos.

Se trata de una fruta que contiene antocianinas, polifenoles y flavonoides que fortalecen al sistema inmune contra bacterias, parásitos y la acción de los rayos ultravioleta. Las investigaciones más recientes le atribuyen eficacia contra el cáncer de colon, mama o piel.

Es importante que sea de calidad premium La Imperfecta es una marca asentada en la Comunidad Valenciana que se encarga de la producción y comercialización de zumos naturales producidos artesanalmente. Para su elaboración no utilizan fórmulas industriales, conservantes u otros añadidos artificiales. Aseguran que solo prensan la fruta para que el consumidor aproveche todos sus nutrientes y propiedades.

En la producción de zumos naturales utilizan frutas de primera calidad como pomelos, naranjas, limones, guayabas y por supuesto granadas. Sobre este último fruto trabajan con dos variedades: La Perfecta y la Wonderfull. La primera se caracteriza por ser dulce, jugosa y brillante; mientras que la otra tiene un sabor más ácido y fuerte.

En ambos casos, La Imperfecta selecciona solo las granadas de mejor calidad y en un estado de maduración óptimo. De esta manera, los consumidores pueden aprovechar al 100 % sus vitaminas A, C y B; así como su potasio, manganeso, calcio, hierro y fósforo. Para la firma, esta fruta representa el fuerte de su negocio.

Cuidados extremos desde el cultivo Al igual que ocurre con las otras frutas, la materia prima que usa La Imperfecta para su zumo de granada natural proviene de cultivos ecológicos. En la siembra utilizan abonos de estiércol y vegetales. Estos últimos lo obtienen de los residuos que genera la elaboración de sus productos. Además, se aseguran que las plantas cumplan con sus ciclos naturales para que evolucionen en armonía con su entorno natural.

Cuando la fruta está en su punto, la cosechan y llevan directamente de la finca a la planta donde es prensada para obtener el zumo. El líquido es envasado sin agregarle azúcar, agua, saborizantes o colorantes de ningún tipo. Lo ofrecen en dos presentaciones: botellas de 220 y de 785 mililitros que se pueden adquirir en packs de 12 y 6 unidades respectivamente.

Para llenar una botella pequeña, La Imperfecta usa más de 1 kilogramo de granadas. La presentación grande requiere a su vez más de 3 kilogramos de materia prima. Al no contener más ingredientes que la fruta natural, su consumo es apto para personas alérgicas al gluten. Adicionalmente, es una alternativa deliciosa para quienes mantienen un régimen dietético vegano o vegetariano.