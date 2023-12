Musgö lanza ‘Un sendero’, su primer álbum con El Tragaluz

Musgö es una artista y cantante gaditana con un estilo genuino influenciado por el pop, el folk y la música electrónica. Con más de diez años de experiencia en los escenarios, es autora de la letra y la música de sus canciones y creadora de sus videoclips. Los directos de Musgö son un viaje hipnótico en el que se fusiona lo electrónico con lo acústico, con un gran protagonismo del arpa, su inseparable instrumento, y de su genuina voz.

Con su nuevo álbum, que lleva por título Un sendero, Musgö comienza una nueva era en su carrera musical cantando en español, cuatro años después de la publicación de su primer trabajo Open the gate, compuesto casi íntegramente en inglés. En este álbum, la artista conecta con sus raíces gaditanas, siendo este arraigo clave para el estilo que envuelve Un sendero, definido por ella misma como “poderío místico”.

“Un sendero es un camino de empoderamiento musical para superar las piedras del camino y encarnar a las verdaderas diosas del siglo XXI. Es un bautismo sonoro de bienvenida al poderío místico, la verdadera esencia del álbum. Una vez que el poderío místico florece dentro de ti, ya no hay vuelta atrás. Bienvenidas.” – Musgö.

El disco, grabado entre Londres, Cádiz y Madrid, está coproducido por la propia Musgö y Chris Webb, de The Friary Studios, y cuenta con las colaboraciones de los raperos Putolargo (Ya no tengo la piel tan fina) y Davide Shorty (Vivir libre). También le acompañan músicos como Pepe Frías (bajo), Joao Silva (violín), Ángel de la Llave (chelo) o María la Mónica (coros).

En 2019 Musgö publicó su primer álbum Open the gate y en 2021 compuso la banda sonora de la serie Grasa para el canal Playz de RTVE. Musgö ha publicado el 24 de noviembre del 2023 su nuevo álbum, Un sendero, el primero editado con El Tragaluz.

Musgö sorprendió con 6 singles de adelanto del disco Un sendero El primero fue El nido, producido por Gustau García y ella misma, el nido es el símbolo de la sororidad, un lugar femenino de creatividad, abundancia, alegría e inspiración, donde descansar de una realidad (a veces) desoladora.

El segundo single De la noche el sueño, es una canción pop inspirada en la distorsión del amor romántico en la que el arpa, instrumento inseparable de Musgö, vuelve a cobrar protagonismo.

El tercer single Tulipanes rojos, una canción que transmite una energía femenina potente, fuerte y transgresora, que se aleja del concepto de delicadeza y fragilidad que se suele tener de las flores.

El cuarto single Ya no tengo la piel tan fina cuenta con la colaboración del rapero sevillano Putolargo, la canción es una respuesta a la frase “tienes la piel muy fina”, con la que se suele atacar a la sensibilidad. Es la respuesta de una mujer que ha conectado con su verdadero poder personal tras una ruptura y que sale fortalecida una vez superado el proceso de desapego.

El quinto single Vivir libre, esta vez acompañada del rapero italiano Davide Shorty habla sobre la liberación de las ataduras del cuerpo y la mente, para vivir la vida en toda su plenitud, entendiendo el cuerpo como un templo y apuntando hacia el amor propio.

Y el sexto, y último single de adelanto, fue Fuego un tema que habla sobre la encarnación de la divinidad en uno mismo gracias a la conexión con las fuerzas de la naturaleza.

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS es la encargada de la promoción del nuevo trabajo de Musgö.