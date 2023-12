Inversiva sigue cosechando premios y ventas en plena caída de la compraventa

La marca valenciana crece un 15 % intermensual durante los últimos doce meses, multiplicando por 8 su facturación del 2022.

La empresa recogió hace unos días el Premio al programa Órbita y los VLC Startup Awards

Inversiva, la startup impulsada por Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig y perteneciente a Marina de Empresas, cerrará este año con una facturación superior a los 3 millones de euros.

La empresa, que se dedica a presentar y gestionar activos inmobiliarios de alta calidad a inversores que no disponen de tiempo ni de conocimiento en el sector, sigue aumentando sus ventas al ofrecer rentabilidades de un 7 % neto frente al desplome de la compraventa de viviendas en el país.

Talento premiado Gracias a ello, ha sido premiada en la sexta edición del Programa Órbita, la iniciativa de aceleración empresarial que selecciona proyectos destacados y acometer con ellos un proceso de crecimiento escalable y sostenible; y en los VLC Startup Awards, en los que se celebra el talento y capacidad emprendedora del ecosistema innovador valenciano,

Ante el mayor descenso desde enero de 2021 en el mercado de viviendas de segunda mano, la empresa continúa creciendo ofreciendo a los inversores viviendas reformadas en las mejores zonas de ciudades importantes.

Según explica Juanlu Cruz, CEO de la empresa, “crecemos a un 15 % intermensual durante los últimos 12 meses, lo que nos va a permitir multiplicar por ocho nuestra facturación de 2022”.

La startup valenciana está operando actualmente en ciudades importantes del país como Zaragoza, Valencia, Granada y Sevilla.

Gestión íntegra y pasiva Inversiva nació el año pasado para ofrecer rentabilidades de un 7% neto de media a través de la inversión en inmuebles para inversores inexpertos o que, simplemente no disponen de tiempo para gestionar todo el proceso de búsqueda de la oportunidad y posterior reforma y adecuación.

Tal y como apuntan los datos por la tendencia de los últimos meses, “nuestros clientes invertirán gracias a nosotros más de 20 millones de euros en el territorio Español este 2023, con una rentabilidad media superior al 7 % neto, y de forma 100 % pasiva”, apunta Cruz.

Ronda de inversión A finales de año, Inversiva cerrará una ronda de inversión para cumplir con el propósito de 2024: “finalizar la expansión por España e internacionalizar nuestro método en Europa”, comenta Cruz.

La creación de patrimonio seguro de los deportistas de élite La compañía valenciana es elegida por deportistas profesionales y retirados como el ex ciclista Rubén Plaza y el ciclista profesional Víctor de la Parte como vía para rentabilizar su patrimonio. Su método basado en la gestión totalmente pasiva es un reclamo para este perfil profesional que quiere mantener su calidad de vida una vez se retira y que no dispone de tiempo suficiente para gestionarlo por su cuenta.