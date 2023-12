Aiudo formará la primera bolsa de cuidadores especializados en ELA

La startup de cuidados a domicilio ha firmado un acuerdo con la Confederación Nacional de Entidades de ELA, ConELA, para que sus cuidadores puedan cubrir las necesidades de los más 4500 afectados por la enfermedad. Todo esto después de que el pasado mes se reunieran con el activista, youtuber y enfermo de ELA, Jordi Sabaté, al que han conseguido cuidadora y con el que han lanzado la campaña #SemanadelaELA La startup de cuidadores a domicilio, Aiudo, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Confederación Nacional de Entidades de ELA, ConELA, para formar la primera bolsa de cuidadores especializados en esta enfermedad. El objetivo será el de ofrecer cuidados y cobertura a los más de 4500 enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica que hay en España.

A través del citado acuerdo se logrará que a partir de abril de 2024 las personas enfermas de ELA no tengan que ser gestoras de su propia enfermedad, sino que, por primera vez, dispongan de una empresa, en este caso Aiudo, que disponga de una bolsa de cuidadores expertos en esta enfermedad degenerativa.

Desde la empresa de cuidadores a domicilio, su CEO, Daniel Ibiza, se muestra orgulloso del acuerdo alcanzado con ConELA, ya que "nos ayudará a acceder a formación de calidad focalizada con el fin de que los cuidadores estén preparados para atender a personas afectadas por la ELA". Asimismo, Ibiza pone de manifiesto la necesidad de conseguir crear esta bolsa de cuidadores especializados en ELA debido a que "incluso los cuidadores titulados oficiales carecen muchas veces de los recursos y competencias necesarias para atender una enfermedad que requiere tanta especialización", confiesa.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA -ConELA-, Fernando Martín, asegura que "la colaboración con Aiudo va a permitir que las personas enfermas de ELA no tengan que ser gestoras de su propia enfermedad, sino que, gracias a Aiudo, dispongan de una bolsa de cuidadores expertos en ELA en toda España que pueda dar cobertura, asistencia y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de ELA".

Jordi Sabaté y #SemanaDelaELA

En esta misma línea, desde Aiudo se reunieron a finales de noviembre con Jordi Sabaté, activista y enfermo de ELA desde hace 9 años, coach y youtuber, con el cual quisieron conocer de primera mano los pormenores y problemas de la enfermedad, y aportar soluciones como la búsqueda de cuidadoras para dar cobertura a su enfermedad y la citada creación de la bolsa de cuidadores especializados en ELA.

Asimismo, durante la pasada semana lanzaron en sus redes sociales la campaña #SemanadelaELA, con la que quisieron ofrecer diariamente visibilidad a las principales luchas que hay detrás de la enfermedad: costes del equipamiento y la tecnología; aptitudes de un cuidador de ELA; formas de ayudar a la causa; la necesidad de la Ley ELA o cómo cambiaría la situación en España con su aprobación.

"Entrevistar a Jordi fue una experiencia impactante y emocional. Hay que tener en cuenta que los afectados de ELA no son las personas a las que comúnmente prestamos servicio desde Aiudo. Así que, puedo decir, que desde que lo entrevistamos hemos tomado conciencia de la necesidad de contribuir a la ELA de diferentes maneras", concluye Daniel Ibiza.