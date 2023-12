Servigest Barberan: transformando desafíos en oportunidades con asesoramiento especializado

En el cambiante escenario empresarial actual, donde la toma de decisiones es crucial, Servigest Barberan se erige como un referente en asesoramiento integral para autónomos, personas físicas y empresas en la comarca de la Cerdanya, Alt Urgell y Barcelonès Con oficinas estratégicamente ubicadas en Puigcerdà, la Seu d'Urgell y Badalona, el despacho destaca por contar con un equipo de profesionales expertos en materias fiscal, laboral, contable, jurídica, transfronteriza y administrativa.

En un contexto en el que la complejidad de las normativas fiscales y la necesidad de minimizar riesgos fiscales son imperativos, Servigest Barberan aborda la importancia de contar con un asesoramiento experto. Más allá de cumplir obligaciones formales, el despacho se compromete a proporcionar un servicio que trasciende las meras responsabilidades fiscales y contables.

Asesoramiento para la toma de decisiones empresariales

Xavi Barberan, socio director del despacho, señala que "Servigest Barberan aboga por un enfoque proactivo que va más allá del simple cumplimiento de obligaciones. La información que se ofrece al cliente se orienta hacia la toma de decisiones fundamentadas", y añade que "en un mercado cada vez más competitivo, contar con un gestor que no solo informa, sino que también asesora estratégicamente, se convierte en un diferenciador crucial Por eso, en Servigest Barberan entendemos que la proximidad, el valor añadido, el acompañamiento y compartir esfuerzos, nos sitúan en el camino del éxito junto a nuestros clientes".

Servicio integral y personalizado

El despacho no solo se limita a servicios formales de cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y contables, sino que destaca por ofrecer consultoría integral, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente. Servigest Barberan se erige como una puerta única para la resolución de necesidades empresariales, iniciando un proceso de búsqueda constante para ofrecer las mejores soluciones a sus clientes.

"Desde Servigest Barberan, pretendemos llevar la consultoría al mundo de la pequeña y mediana empresa. Entendemos que nuestro éxito radica en el éxito de nuestros clientes, por lo que nos esforzamos en brindar un servicio que va más allá de lo convencional", afirma Barberan.

En definitiva, en un entorno empresarial desafiante, la elección de un asesor adecuado se convierte en un factor determinante para el éxito empresarial. Servigest Barberan, con su equipo comprometido y sus oficinas estratégicamente ubicadas, se posiciona como el aliado esencial para autónomos, personas físicas y empresas. El despacho profesional no solo informa, sino que también asesora, guiando a los clientes hacia el éxito empresarial.