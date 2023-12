ZEISS Vision España, la Fundación Cione Ruta de la Luz y DSR inauguran una óptica solidaria sostenible en Missirah (Senegal)

Inaugurada este pasado fin de semana, con la presencia de destacadas autoridades políticas y sanitarias del país africano. La óptica va a permitir resolver sus problemas de salud visual a población en riesgo de exclusión de una comarca amplia, que hasta ahora no disponía de un referente en este sentido Zeiss Vision España, la Fundación Cione Ruta de la Luz y Dentistas Sobre Ruedas han inaugurado hace unos días la primera óptica solidaria sostenible de Missirah (Senegal).

La apertura culmina un proyecto largo y ambicioso, que ya es el referente en materia de salud visual para una gran población, con mucha necesidad y graves problemas visuales.

La localidad de Missirah, pertenece al distrito de Taubacouta en la región de Fatick. Cuenta con una población de algo más de 10.000 habitantes que, hasta ahora, carecían de un servicio de atención visual especializada.

Missirah solo cuenta con un poste de salud en Santé, dotado con maternidad. El hospital más cercano con personal médico, está en Sokone, a unos 40 kilómetros de distancia. Así, hasta la construcción y puesta en servicio de esta óptica, el punto de salud visual más cercano estaba en ese hospital. Otras opciones para la población local eran los desplazamientos a zonas más alejadas del país, o incluso a países vecinos como Gambia o Guinea Bisáu. A todos estos inconvenientes hay que sumar el elevado coste económico por consulta, que muy pocos se pueden permitir.

La nueva óptica solidaria sostenible forma parte de la clínica de Missirah-Senegal, un proyecto que Dentistas Sobre Ruedas, con el apoyo de diferentes aliados como ZEISS Vision España, ha hecho crecer desde el año 2012, hasta la realidad actual. Con este proyecto, DSR y sus aliados rompen el paradigma de que la gente sin recursos en África no puede tener a su alcance la última tecnología, así como la atención de prestigiosos profesionales sanitarios.

La inauguración, que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, se convirtió en un acto de dimensión nacional en Senegal, con presencia de autoridades políticas y sanitarias.

En representación de ZEISS Vision España, estuvo presente en el evento el óptico Mario Hidalgo, miembro de la plantilla de multinacional alemana. Hidalgo se había presentado voluntario, y su testimonio y presencia en el acto son una magnífica prueba del interés que el proyecto ha despertado en la empresa.

Hoy, la óptica solidaria sostenible de Missirah cuenta con personal local formado por profesionales voluntarios de la Fundación Cione Ruta de la Luz, con ópticos-optometristas voluntarios que viajan de manera permanente desde España, con un moderno gabinete de refracción y con taller de montaje.

ZEISS, además de sufragar económicamente una parte de la construcción de la óptica, dona las lentes oftálmicas necesarias para corregir los defectos visuales de los pacientes. La presencia permanente de voluntarios, el gabinete de refracción y el taller y las monturas nuevas que suministra la Fundación Cione Ruta de la Luz, sumadas a las lentes de ZEISS, permiten que los beneficiarios revisados puedan, en la mayor parte de los casos, llevarse sus gafas nuevas, el mismo día de su visita a la clínica.

Además de la atención al paciente, la clínica va a llevar a cabo también campañas de sensibilización, educación en salud visual, elaboración de material didáctico, campaña de cataratas y un largo etcétera de acciones, todas ellas relacionadas con la prevención.

Debido a su carácter de Fundación, ZEISS asume su cuota de responsabilidad para mejorar el mundo en el que desarrolla su actividad. Uno de los proyectos para lograrlo, es el Programa "Aloka Vision". Establecido en 2015 por ZEISS, tiene por objeto cambiar el panorama de la salud ocular en lugares de todo el mundo donde no hay acceso a la salud visual, mediante la creación de una red empresarial, tecnológica, de innovación, con gafas de calidad y prestando especial atención a la concienciación de la población local sobre los beneficios de una visión nítida.

"Como empresa, nos sentimos orgullosos no solo de la ayuda que la óptica solidaria de Missirah presta a las personas con problemas de salud visual en una comarca en la que antes no existía ningún referente, también, y sobre todo, nos sentimos orgullosos de haber alcanzado la sostenibilidad. Los proyectos de cooperación internacional deben tender a ser autosuficientes, si quieren realmente ser efectivos, y creo que la conjunción de voluntades y el suministro de lentes por parte de ZEISS es un ejemplo en este sentido", señala Santiago Escandón, director de Producto y Marketing en ZEISS Vision Care España.

El proyecto de Missirah (Senegal) es el ejemplo perfecto de colaboración, de sostenibilidad de los proyectos y de mejora de la salud visual que forman parte del ideario de ZEISS. "Estamos muy satisfechos con los resultados, presentes y sobre todo futuros, de esta acción de cooperación internacional, que está en perfecta sintonía con la política ESG de ZEISS Vision España. Pero además, y como directora de RRHH, felicito públicamente a Mario Hidalgo, voluntario de nuestro equipo que se ha involucrado personalmente en el trabajo de campo en Senegal. Su altruismo es un claro ejemplo de que los valores de nuestro personal son también los valores de nuestro personal", afirma Beatriz Reifs, directora de RRHH de ZEISS Vision España.

En mayo de 2023, el programa Aloka Vision de ZEISS alcanzó el hito de haber beneficiado ya a un millón de personas en todo el mundo. La Óptica Solidaria Sostenible de Missirah es uno de los proyectos del Programa Aloka Vision.