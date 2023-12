Conocer las ventajas de contratar a un personal shopper inmobiliario

Adquirir una propiedad inmobiliaria suele ser un proceso largo, estresante y agotador, debido a lo difícil que puede ser encontrar una casa o piso que se ajuste plenamente a las necesidades y gustos del comprador. Además, para elegir una propiedad se requiere mucho tiempo: primero para la búsqueda previa y selección de los inmuebles, su posterior visita y, finalmente, llevar a cabo todo el proceso de negociación, cierre, preparación de la documentación financiera e hipotecaria y, por último, la firma ante notario.

Todo lo anterior puede convertirse en un desafío para muchas personas que no tienen el tiempo, el conocimiento o el ánimo para adentrarse en los recovecos del complejo mercado inmobiliario. Y es por ello que cada vez está ganando más terreno la figura del personal shopper inmobiliario. Este se encarga de todos los aspectos relacionados con la compra de una propiedad según las necesidades del cliente.

Cuando se trata de la ciudad de Madrid, es posible conseguir este tipo de servicios en empresas de reconocida trayectoria como MTB Gestión Inmobiliaria, que pone a disposición sus amplios conocimientos y profesionalidad para dar con la casa de los sueños de sus clientes.

Agente vs. personal shopper inmobiliario Esta empresa explica que cuando se ha decidido comprar una propiedad en Madrid y se quiere dejar todo el proceso en manos de un tercero, la opción más favorable es contratar específicamente a un personal shopper inmobiliario. En tal sentido, es importante aclarar que esta figura es muy distinta a la del agente inmobiliario.

Aunque ambos profesionales están capacitados para ayudar a encontrar y comprar una vivienda, el agente cumple una función de intermediario entre vendedor y comprador. Por el contrario, el personal shopper inmobiliario solo trabaja para el comprador y actúa en su representación en todo momento, de tal modo que busca y negocia el inmueble como si lo hiciera el propio comprador.

Sobre este tema, también es esencial tener presente que contratar este tipo de servicios involucra muchas ventajas, siempre y cuando se cuente con un personal shopper inmobiliario que realmente entienda los gustos, intereses y necesidades del futuro propietario. Asimismo, es fundamental que se trate de una persona íntegra, comprometida, responsable y conocedora del sector inmobiliario, como las que componen el equipo de MTB Gestión inmobiliaria.

Ventajas de los servicios de MTB Gestión Inmobiliaria Respecto a las ventajas de los servicios de un personal shopper inmobiliario, MTB Gestión Inmobiliaria resalta que sus profesionales actúan en nombre del cliente, ciñéndose plenamente a sus criterios y exigencias, las cuales quedan fijadas en un documento escrito y firmado por ambas partes.

Vale decir que una de las ventajas más evidentes para los compradores es un significativo ahorro en tiempo y dinero. Esto se une al hecho de poder evitar las preocupaciones, dudas y temores que suelen producirse al buscar una propiedad de manera independiente.

De igual manera, MTB Gestión Inmobiliaria enfatiza que con sus servicios el cliente no se ve involucrado en fricciones con los vendedores, que en ocasiones se dan en las fases finales de las negociaciones. Y, finalmente, esta opción permite la adquisición de un inmueble incluso en caso de que el comprador se encuentre fuera del país.