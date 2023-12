Manel Pardo ayuda a cuidar la salud con readaptación funcional deportiva

Las lesiones físicas son comunes en la vida de cualquier ser humano, especialmente en quienes realizan con frecuencia deportes y entrenamientos físicos. Es importante tratar estas lesiones con especialistas en readaptación funcional deportiva para evitar que generen problemas mayores y afecten la salud general y la rutina diaria.

Manel Pardo es un entrenador personal Sant Cugat reconocido por ofrecer un programa completo y profesional de readaptación funcional deportiva para adultos de todas las edades. Este servicio puede ser realizado tanto a domicilio como al aire libre, según las necesidades del cliente.

¿Cuándo es necesaria la readaptación funcional deportiva? Manel Pardo, entrenador a domicilio y al aire libre en Sant Cugat del Vallès, ofrece este programa de readaptación funcional deportiva a todas las personas que necesitan prevenir o tratar lesiones. Estas lesiones pueden ser desde musculares, como roturas, desgarros o contracturas, hasta ligamentosas, tendinosas, óseas o inflamaciones, entre otras. Además de esto, el programa está dirigido al tratamiento de diversas patologías comunes que afectan el entrenamiento físico y el día a día. Entre estas afecciones, Manel Pardo menciona las cardíacas, respiratorias, cardiovasculares, vasculares y metabólicas. De igual forma, este entrenador personal Sant Cugat ayuda a sus clientes a tratar pérdidas de movilidad, atrofias, dolores de espalda, artritis e, incluso, algunos tipos de cánceres y demencias.

Es importante mencionar que la causa de estas patologías y lesiones no define si se debe realizar o no la readaptación funcional deportiva. Por el contrario, el objetivo de este entrenador es ayudar a clientes a lograr un mayor bienestar, independientemente de su situación.

¿Por qué es recomendable la readaptación funcional deportiva para lesiones? Cuando una persona sufre de una lesión física, sus zonas afectadas se debilitan y desgastan, lo cual puede afectarle considerablemente en sus actividades diarias. Aun si estas zonas duelen poco, la función que ejercen no es completa y puede darse una recaída (con consecuencias mayores). La readaptación funcional deportiva evita esta recaída, al fortalecer dichas zonas y otras partes importantes del cuerpo humano.

Existen muchos atletas y deportistas que también recurren a esta readaptación para proteger sus músculos y ligamentos durante sus entrenamientos. De esta manera, garantizan una buena salud general y evitan la pérdida de días e incluso meses de recuperación y rehabilitación física por accidentes, desgarres, roturas, contracturas, fracturas o fisuras.

Manel Pardo está disponible para atender a sus clientes en la comodidad de sus hogares o en sus sitios de preferencia para la realización de entrenamientos físicos. Entre entrenador personal tiene mucha experiencia en el área y ha ayudado a muchas personas a cambiar sus estilos de vida para alcanzar un bienestar general mayor.

El servicio de entrenador personal Sant Cugat de Manel Pardo incluye soluciones integrales de diversos profesionales de la salud como osteópatas, fisioterapeutas y quiromasajistas, para alcanzar mejores resultados.